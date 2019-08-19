Дівчата відпочивають: Камалія з дочками показалася в купальнику
Давненько співачка Камалія не світила пишним тілом у купальнику. Але за останній час вона помітно схудла, тому і дозволила собі фото в бікіні на відпочинку.
Але позувала білявка не сама, а з обома дочками після розваг в аквапарку в Мармарісі.
"Відчула себе знову дитиною і отримала божевільну дозу адреналіну!). В кінці дня мене вже неможливо було зупинити!" - поділилася враженнями Камалія.
А для тих підписників, які критикували її через оголених доньок у самих лише трусиках, співачка написала наступне:
"Я знаю, коли надіти на них верх. Коли прийде час, я зроблю це. У наш час навряд чи можна побачити дорослих жінок, одягнених в топи, і тут ви просите мене забрати у моїх дочок їхнє дитинство і почати тероризувати їх з раннього віку".
До речі, цього літа Камалія з чоловіком та доньками відпочивали на круїзному лайнері.
Фото з Instagram