MARUV у новій фотосесії обтяглася латексом та заплакала діамантами

Схоже, латексні костюми надовго поселилися у концертному гардеробі співачки MARUV, пристрасні виступи якої вже неможливо уявити без цього неоднозначного матеріалу.

Але артистка постійно додає до свого сексуального образу різні деталі. Наприклад, для нової фотосесії, окрім латексного комбінезону та стриптизерського взуття, Аня вдягла "королівський" комір.

"Royal mood and diamond tears" (королівський настрій та діамантові сльози) – так назвала зйомку Maruv.

Привідкрити циці Maruv теж не забула

Як вам такий образ співачки?

Нагадаємо, незабаром ми побачимо Maruv у телешоу "Танці з зірками". Цікаво, чи танцюватиме вона на паркеті теж переважно у латексі.