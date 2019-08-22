Астаф’єва у ліжку показала чб-ніжності з песиками. ФОТО

Четвер, 22 серпня 2019, 09:51

Буває, що модель і співачка Даша Астаф’єва виходить зі звичного образу секс-смиволу і показує себе справжню. Ніжну та по-дитячому кумедну.

Саме такою побачила Дашу фотографиня Маріана Шафро у чорно-білій фотосесії з песиками.

Світлини авторка оприлюднила у своєму Instagram.

 
У липні в родині Астаф'євої з'явився ще один волохатий красень
 
Тепер у Даші два песика і один чоловік
 
 
 
Такі ось постільні ніжності
 
Коханий Даші Артем теж знявся. Частково 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Даша розказувала, як виганяє сексуальних демонів та кайфує від дорослішання. 

Фото Маріани Шафро

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