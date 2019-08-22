Астаф’єва у ліжку показала чб-ніжності з песиками. ФОТО

Буває, що модель і співачка Даша Астаф’єва виходить зі звичного образу секс-смиволу і показує себе справжню. Ніжну та по-дитячому кумедну.

Саме такою побачила Дашу фотографиня Маріана Шафро у чорно-білій фотосесії з песиками.

Світлини авторка оприлюднила у своєму Instagram.

У липні в родині Астаф'євої з'явився ще один волохатий красень

Тепер у Даші два песика і один чоловік

Такі ось постільні ніжності

Нагадаємо, нещодавно Даша розказувала, як виганяє сексуальних демонів та кайфує від дорослішання.

Фото Маріани Шафро