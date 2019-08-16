Астаф'єва розповіла, як виганяє сексуальних демонів та кайфує від дорослішання

Співачка та актриса Даша Астаф'єва потроху переростає свій сценічний образ розкутої напівоголеної сексі-кралі та "екзорциста сексуальних демонів".

У житті 34-річна зірка зовсім не така, як на сцені, і їй страшенно подобається дорослішати. Зі старістю Даша не збирається боротися ботоксом, філлерами та пластичними операціями.

Про особисте Астаф'єва поговорила з виданням Bestin.ua.

Астаф'єва поговорила про своє дорослішання

"Мені складно сказати, що на сцені я інша людина. Але в звичайному житті, в здоровому глузді, я не дозволю собі так виглядати. Можливо, це якась необхідна гра, коли треба розслабитися і бути на сцені екзорцистом, виганяючи назовні всіх цих сексуальних демонів. Адже коли я виходжу в цьому образі на сцену, я бачу, що люди перебувають наче під гіпнозом. І мені подобається це спостерігати, насолоджуватися цим", - зізналася Даша.

Зі слів Астаф'євої, минули часи, коли гурт NIKITA був єдиний у такому жанрі. Тож тепер їй кортить змінювати імідж і робити музику в іншому напрямку: "менше попси, більше стилю".

Ставати дорослішою артистка анітрохи не боїться.

"Навпаки - кайфую. Після тридцяти здається, що мою внутрішню коробочку нарешті відкрили і з кожним роком кладуть туди всього і побільше. І розумію, що не дарма я раніше була дурною та безвідповідальною, бо мені подобається зараз навчатися всього наново, усвідомлювати, переживати думки, котрих раніше не було", - пояснила вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva) 4 Сер 2019 р. о 5:30 PDT

Тепер Даші нарешті вдалося "уповільнитися", зменшити кількість концертів, перельотів та переїздів. Вона хоче бути корисною, більше віддавати і брати участь у соціальних проектах.

Що ж до творчих планів, то Астаф'єва не хотіла би "загратися в епатаж" і стати однією з тих артистів, котрі не змогли вчасто зупинитися.

"Тому, сподіваюся, в майбутньому зі мною завжди будуть люди, котрі скажуть мені, що шкіряні ремені вже перетискають мої складки та зморшки", - підсумувала зірка.

На сцені Даша виганяє сексуальних демонів, але в житті вона - зовсім інакша людина

Даша вважає, що тренди трендами, але важливо лишатися вірною самій собі.

"У мільйон разів приємніше перемагати старість спортом, харчуванням, масажами, подорожами, врешті решт. Але не ботоксом, філлерами та безкінечними пластичними операціями", - наголосила вона.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва випустила новий кліп, у якому танцює в трусиках та майці.

Фото з Instagram Астаф'євої