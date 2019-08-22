Дочка Червоненка з жінкою Хмельницького на італійських курортах наробили фото з лимонами

Давні подружки Саша Червоненко та Зоя Литвин влаштували собі дівчачу відпустку у наймальовничіших куточках Італії.

Капрі, Сицилія, Амалфі та інші курорти послужили тлом для фото красунь на відпочинку.

У своїх Instagram дружина бізнесмена Василя Хмельницького та донька колишнього губернатора і міністра Євгена Червоненка виклали лише скромні фото в різних луках. А от світлин в купальниках від дівчат не дочекалися.

Зате Зоя і Саша пофотографувалися з лимонами.

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Дівчата залишили вдома своїх чоловіків і синів та подалися до... лимонів

Зою потягло на цитрусові

А Сашу - на суцільний жовтий

Литвин та Червоненко разом і на світських тусовках , і на італійських курортах

Жінка Василя Хмельницького хоча б стрункі ноги засвітила...

А дочка Червоненка - лише червоний педикюр

Зоя у помаранчі

Українські квіточки на італійській вакації

Саша, на відміну від Зої, стала мамою відносно недавно, і досі не показала свого обранця

Фото з Instagram