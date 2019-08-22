Дочка Червоненка з жінкою Хмельницького на італійських курортах наробили фото з лимонами
Четвер, 22 серпня 2019, 12:08
Давні подружки Саша Червоненко та Зоя Литвин влаштували собі дівчачу відпустку у наймальовничіших куточках Італії.
Капрі, Сицилія, Амалфі та інші курорти послужили тлом для фото красунь на відпочинку.
У своїх Instagram дружина бізнесмена Василя Хмельницького та донька колишнього губернатора і міністра Євгена Червоненка виклали лише скромні фото в різних луках. А от світлин в купальниках від дівчат не дочекалися.
Зате Зоя і Саша пофотографувалися з лимонами.
Фото з Instagram
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