Як Кароль у купальнику та мікро-сукні мийників вікон спокушала. ВІДЕО

П'ятниця, 23 серпня 2019, 09:10

Літо майже минуло, а Тіна Кароль лише зараз спромоглася випустити по-літньому спекотний кліп.

У відео на українськомовну пісню "Вабити" артистка показала всю сексуальність та кокетство, які останнім часом її фани спостерігали в соцмережах.

За сюжетом кліпу Кароль у купальнику та атласній міні-сукенці зваблює двох мийників вікон, ролі яких виконали танцюристи.

 
Кароль виступила у ролі грайливої спокусниці
 
Ммм, цей погляд
 
 
Такою життєрадісною Тіна буває нечасто
 
Хлопці у шоці від краси 
 
Як тут не спокуситися?

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