Як Кароль у купальнику та мікро-сукні мийників вікон спокушала. ВІДЕО

Літо майже минуло, а Тіна Кароль лише зараз спромоглася випустити по-літньому спекотний кліп.

У відео на українськомовну пісню "Вабити" артистка показала всю сексуальність та кокетство, які останнім часом її фани спостерігали в соцмережах.

За сюжетом кліпу Кароль у купальнику та атласній міні-сукенці зваблює двох мийників вікон, ролі яких виконали танцюристи.

Кароль виступила у ролі грайливої спокусниці

Ммм, цей погляд

Такою життєрадісною Тіна буває нечасто

Хлопці у шоці від краси

Як тут не спокуситися?

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