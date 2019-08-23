Як Кароль у купальнику та мікро-сукні мийників вікон спокушала. ВІДЕО
П'ятниця, 23 серпня 2019, 09:10
Літо майже минуло, а Тіна Кароль лише зараз спромоглася випустити по-літньому спекотний кліп.
У відео на українськомовну пісню "Вабити" артистка показала всю сексуальність та кокетство, які останнім часом її фани спостерігали в соцмережах.
За сюжетом кліпу Кароль у купальнику та атласній міні-сукенці зваблює двох мийників вікон, ролі яких виконали танцюристи.
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