Поза жабки та верблюда: Седокова в купальнику повчила розтяжці

Якщо у вас коли-небудь хворіли спина і стегна, то вам обов'язково потрібно робити розтяжку. Так вважає співачка Аня Седокова, яка запевняє, що розтягується щоранку.

"П'ять вільних хвилин є і у вас", - зауважила артистка в Instagram та розписала основні вправи, які допоможуть вам розтягнути м’язи.

Звісно ж, Аня не лише розтягується. Вона ще й вправно качає попу

Нагадаємо, нещодавно Седокова розкрила суму, яку вона витрачає щомісяця.