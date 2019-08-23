Поза жабки та верблюда: Седокова в купальнику повчила розтяжці
Якщо у вас коли-небудь хворіли спина і стегна, то вам обов'язково потрібно робити розтяжку. Так вважає співачка Аня Седокова, яка запевняє, що розтягується щоранку.
"П'ять вільних хвилин є і у вас", - зауважила артистка в Instagram та розписала основні вправи, які допоможуть вам розтягнути м’язи.
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Пока попа не болит - приключения продолжаются 🤣🍑 . И если у вас когда-нибудь болели спина и бёдра, то вам обязательно нужно делать растяжку. Я занимаюсь каждое утро. Пять свободных минут есть и у вас. Растяжка улучшит вашу гибкость, укрепит мышцы и облегчит ноющую боль. Чтобы не ходить в форме вопросительного знака, позаботьтесь о пояснице сейчас, с помощью 6 простейших ежедневных упражнений на растяжку: 1. Поза верблюда Встаньте на колени, не прижимайте ноги друг к другу. Положите ладони на нижнюю часть спины и медленно прогнитесь назад. Потянитесь руками как можно ниже. В идеале вы должны коснуться пят. Остановитесь, если почувствуете дискомфорт. 2. Наклоны вперёд Сядьте на пол. Ноги раздвиньте как можно шире, не сгибая колени. Медленно наклонитесь и потянитесь руками вперед, старайтесь, чтобы руки не касались ушей. Расслабьте шею. Можно выполнить это же упражнение стоя: встаньте прямо и широко расставьте ноги. Наклонитесь, потянитесь руками вниз. Если получится, коснитесь пола ладонями. 3. Поза лягушки Встаньте на четвереньки, колени расставьте как можно шире. Медленно согните ноги в коленях и опустите голову и верхнюю часть корпуса на пол, выгибая спину. Не выгибайтесь слишком сильно. 4. Боковые выпады Встаньте прямо и расставьте ноги как можно шире. Наклонитесь немного вперед, согните правую ногу в колене и присядьте до конца. Ступня левой ноги должна стоять на пятке, пальцы направлены вверх. Затем выпрямитесь и повторите то же, присев на левую ногу. 5. «Бабочка» Сядьте на пол, согните и разведите колени в стороны. Подошвы ваших ступней должны касаться друг друга. Спину держите прямо. Мягко надавливайте локтями или ладонями колени, будто хотите прижать к полу. 6. Растяжение предплечья Отведите плечи назад и сведите лопатки на спине. Вытяните левую руку перед собой, кисть опустите вниз ладонью к себе. Положите правую ладонь на левую и медленно потяните левую руку к телу, не сгибая ее в локте. Повторите тоже на правую руку. Задерживайтесь в каждом положении на 10-15 секунд. Со временем вы сможете выполнять дольше, поэтому важно слушать ощущения в теле. Если чувствуете боль или дискомфорт – остановитесь и МЕДЛЕННО вернитесь в исходное положение.
Нагадаємо, нещодавно Седокова розкрила суму, яку вона витрачає щомісяця.