Леся Кардашян: Нікітюк в купальнику погралася з фотошопом
27 серпня 2019, 16:08
Телеведуча Леся Нікітюк захотіла наблизитися до форм американської зірки Кім Кардашян і за допомогою фотошопу трохи змінила свою фігуру.
Леся зменшила талію і збільшила стегна та виклала фото "до і після" у своєму Instagram.
"Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж?" - запитала у фолловерів Нікітюк.
А ще раніше Нікітюк із рилом свині на носі підняла питання пластичної хірургії.
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Приветики! Трошки ринопластики і красіва😁 Если б вам предложили бесплатную пластическую операцию, что бы вы выбрали? нос или сиськи? И кто против?
А нещодавно Нікітюк демонструвала свій 49-й купальник.
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