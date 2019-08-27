Леся Кардашян: Нікітюк в купальнику погралася з фотошопом

Телеведуча Леся Нікітюк захотіла наблизитися до форм американської зірки Кім Кардашян і за допомогою фотошопу трохи змінила свою фігуру.

Леся зменшила талію і збільшила стегна та виклала фото "до і після" у своєму Instagram.

"Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж?" - запитала у фолловерів Нікітюк.

Користувачам сподобався жарт Лесі, і вони розхвалили перший природний варінат фігури

А ще раніше Нікітюк із рилом свині на носі підняла питання пластичної хірургії.

А нещодавно Нікітюк демонструвала свій 49-й купальник.