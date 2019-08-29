Чорно-біла романтика: молода дружина Цекала показала їхні ніжності

Російський шоумен Олександр Цекало вже кілька місяців як одружився вчетверте, але схоже, медовий місяць у них із коханою Дариною досі триває.

Кілька романтичних фото з 58-річним чоловіком молодичка виклала в своєму Instagram.

Олександр Цекало навесні зіграв весілля з Дариною в Америці

Красуня-художниця стала четвертою дружиною шоумена

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У голуб'ят 30 років різниці

Як відомо, закохавшись у молодшу за себе на тридцять років Дарину, Олександр розлучився з її попередницею, Вікторією Галушкою. Та схоже, експодружжю вдалося зберегти добрі відносини. Адже нещодавно їхні спільні діти, Олександра та Михайло, приїжджали в Америку, в гості до тата й новенької мачухи.

Від Віки Галушки в Цекала є дочка та син

Олександра та Михайло приїжджали в Лос-Анджелес до тата і мачухи

Нагадаємо, від того, що Цекало "кинув дружину та дітей заради молодухи", від початку не в захваті був батько Дарини. Чоловік, молодший за затя на сім років, не надто вірить у довготривалість цього шлюбу.

Фото з Instagram