Камалія розказала, скільки тисяч витратила на шкільне приладдя дочок

Дочки мільйонера Мохаммада Захура і співачки Камалії, Арабелла та Мірабелла уже почали навчання у першому класі елітної британської гімназії на Печерську. І їхня зіркова мама розповіла, скільки грошей витратила на всіляке шкільне приладдя.

"Я десь віддала зі своєю знижкою 7500 гривень. Можна було, звичайно, і у менше вміститися, але я вже так взяла навіть трішки з запасом. І альбоми, і ножиці різні. Я віддала тільки за різні такі розмальовки, зошити, пенали, без рюкзаків... Але у мене знижка хороша, велика знижка", - поділилася Камалія в ефірі телеканалу "Україна".

7 тисяч гривень - це, звісно, немало, але звичайним батькам доводиться витрачати так само значні суми, щоби зібрати дитину в школу

Форма у навчальному закладі особлива, суворіше за звичайну. До взуття теж спеціальні вимоги.

До школи близнючок возить няня і водій.

"Тому що це дуже рано вранці, ми в цей час самі готуємося вже в офіс. Ми проводжаємо до воріт", - розповіла співачка.

Здавалося б, лише нещодавно Камалія стала мамою близнят , і ось вони вже пішли до школи

Як відомо, навчання у доньок Камалії почалося на 4 дні раніше за інші школи.

Фото з Instagram