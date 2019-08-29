Камалія похвалилася своїми першокласницями. ФОТО

Більшість українських школярів іще догулюють останні дні літніх канікул, а для дочок співачки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура вже розпочався навчальний рік.

Арабелла та Мірабелла пішли до першого класу.

Фото з новоспеченими ученицями Британської міжнародної школи горда мамуся поділилася в Instagram.

У Камалії та Захура в родині тепер дві школярки

"Наше перше вересня настало на 4 дні раніше. Сьогодні наші принцеси пішли до першого класу школи. (Іноземні школи в Києві чомусь починаються в кінці серпня)", - пояснила вона.

Навчальний заклад, який обрала для своїх донечок Камалія, є одним із найдорожчих у столиці. Як пише "Новое время", один рік освіти однієї дитини в The British International School in Ukraine коштує 21 тисячу доларів. Хоча ймовірно, що Захурам, як батькам двійнят, могли зробити знижечку.

Нагадаємо, перед стартом навчання Арабелла та Мірабелла з'їздили з батьками у круїз та відпочили в Туреччині. А Камалія ще й ускочила в "дельфінячий" скандал.

Фото з Instagram Камалії