Федишин показала, як у цитрусовому купальнику проводжала літо в Мексиці

Цього літа співачка Ірина Федишин багато часу провела на пляжних курортах, а останні дні серпня засмагала у Мексиці.

Там Іра влаштувала просто таки яскравий парад купальників та фотосесію зі скутером.

А ще співачка вперше спробувала серфінг.

"Воду люблять всі. Одних приваблює її спокійна блакитна гладь, інших захоплює бурхлива течія і величезні хвилі. На сьогоднішній день існує широкий вибір водних видів спорту на будь-який смак. Я вперше спробувала цього літа покататися на хвилях океану на цій дошці! І скажу, що мені дуже сподобалося. Емоцій і радості було багато", - поділилася враженнями Федишин.

З дошкою Ірина сфотографувалася, але як підкорювала на ній хвилі не показала

Зате продемонструвала свої лимончики

Є в Іриному арсеналі і такий кокетливий купальник

"Напевно, у кожного в житті буває таке літо, коли ходиш по землі, наче літаєш по небу", - написала Федишин

Цікаво, Іра каталася на скутері чи лише фотографувалася?

"Літо подарувало багато натхнення, планів та ідей", - зазначила зірка

Нагадаємо, в липні Ірина вражала мережу своїми "шикарними грудьми" на відпочинку в Хорватії. А в червні вона світила принадами на пляжах Туреччини.

Фото з Instagram