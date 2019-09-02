Федишин показала, як у цитрусовому купальнику проводжала літо в Мексиці
Цього літа співачка Ірина Федишин багато часу провела на пляжних курортах, а останні дні серпня засмагала у Мексиці.
Там Іра влаштувала просто таки яскравий парад купальників та фотосесію зі скутером.
А ще співачка вперше спробувала серфінг.
"Воду люблять всі. Одних приваблює її спокійна блакитна гладь, інших захоплює бурхлива течія і величезні хвилі. На сьогоднішній день існує широкий вибір водних видів спорту на будь-який смак. Я вперше спробувала цього літа покататися на хвилях океану на цій дошці! І скажу, що мені дуже сподобалося. Емоцій і радості було багато", - поділилася враженнями Федишин.
Нагадаємо, в липні Ірина вражала мережу своїми "шикарними грудьми" на відпочинку в Хорватії. А в червні вона світила принадами на пляжах Туреччини.
Фото з Instagram