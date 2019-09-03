Діткам від "цьоці Лесі": Нікітюк у білому купальнику дала пораду щодо комплексів
3 вересня 2019, 10:45
Телезірка Леся Нікітюк привітала школяриків із початком навчального року, на заздрість їм надягнувши не форму, а білий купальничок.
Настанову діткам від "Цьоці Лесі" вона розмістила в Instagram.
"Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки. А Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить", - написала вона і не підманула.
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"Якщо у вас у школі будуть проблеми з однолітками, вас ображатимуть чи обзиватимуться... ніколи не замикайтеся в собі і не розвивайте в собі комплекси! Хто знає, яке майбутнє на вас чекає", - зазначила білявка.
Нагадаємо, раніше Нікітюк показувала, як вона виглядала в свої тінейджерські роки.
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