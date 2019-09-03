Діткам від "цьоці Лесі": Нікітюк у білому купальнику дала пораду щодо комплексів

Телезірка Леся Нікітюк привітала школяриків із початком навчального року, на заздрість їм надягнувши не форму, а білий купальничок.

Настанову діткам від "Цьоці Лесі" вона розмістила в Instagram.

"Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки. А Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить", - написала вона і не підманула.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Sep 2, 2019 at 1:35am PDT

"Якщо у вас у школі будуть проблеми з однолітками, вас ображатимуть чи обзиватимуться... ніколи не замикайтеся в собі і не розвивайте в собі комплекси! Хто знає, яке майбутнє на вас чекає", - зазначила білявка.

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Нагадаємо, раніше Нікітюк показувала, як вона виглядала в свої тінейджерські роки.

View this post on Instagram Прощай ЛЄТО☺️ D.O.P @liya_li__ Музика С.Ротару A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Aug 31, 2019 at 1:38am PDT