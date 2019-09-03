Морозюк показалася догори попою та в мейкапі від сина. ФОТО

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина знайшла оригінальний спосіб розваг зі своїм маленьким сином.

Любителька оголень у мережі дозволила малому зробити їй "денний" мейкап, а результат показала у сторі в Instagram.

Трирічний син розмалював мамусю

Такий ось вийшов макіяж

Також спортивна Іра виклала шматок свого воркауту, на якому вона качає прес догори дупою.

Один із способів сексуально покачати прес - у планці догори попою

До речі, нещодавно Морозюк з подругами зробили потрійну планку одна на одній.

Фото з Instagram