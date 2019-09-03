Морозюк показалася догори попою та в мейкапі від сина. ФОТО
3 вересня 2019, 11:04
Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина знайшла оригінальний спосіб розваг зі своїм маленьким сином.
Любителька оголень у мережі дозволила малому зробити їй "денний" мейкап, а результат показала у сторі в Instagram.
Також спортивна Іра виклала шматок свого воркауту, на якому вона качає прес догори дупою.
До речі, нещодавно Морозюк з подругами зробили потрійну планку одна на одній.
Фото з Instagram
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