Морозюк показалася догори попою та в мейкапі від сина. ФОТО

Вівторок, 3 вересня 2019, 11:04

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина знайшла оригінальний спосіб розваг зі своїм маленьким сином.

Любителька оголень у мережі дозволила малому зробити їй "денний" мейкап, а результат показала у сторі в Instagram.

 
Трирічний син розмалював мамусю
 
Такий ось вийшов макіяж

Також спортивна Іра виклала шматок свого воркауту, на якому вона качає прес догори дупою.

 
Один із способів сексуально покачати прес - у планці догори попою

До речі, нещодавно Морозюк з подругами зробили потрійну планку одна на одній.

Фото з Instagram

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів