Морозюк зробила планку верхи на двох подругах. ФОТО
Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина займається спортом не менше за свого чоловіка. Жіночка качає попу щодня, а іноді і двічі на день. І обов’язково ділиться фото і відео зі спортзалу.
Зазвичай Іра тренується разом зі своєю подругою Анею Мандзюк. Дівчата частенько дивують мережу поцілунками та дружніми пестощами, а іноді – акробатичними позами.
Останнє, чим вразили дівчата – потрійна планка, яку вони зробили на стадіоні для відеозйомки.
До слова, тиждень тому Ірина відзначала 30-річчя з подружками в Одесі. І як досвідчена доросла жінка поділилася порадами, як поводитися з чоловіком, щоб він вас поважав.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Многие девушки часто задавали мне вопрос о том , как правильно вести себя с мужчиной , чтобы он уважал , любил и ценил. Вот хочу вам дать два сраных совета от Ирины Морозюк 😂 . ПРАВИЛО НОМЕР 1: Не смотря на ваши чувства к мужчине , эмоции и страсть которую он у вас вызывает - всегда любить СЕБЯ больше☝🏼 . ПРАВИЛО НОМЕР 2: Никогда не бояться его потерять ☝🏼 Только когда вы отпускаете страх потери и в приоритете у вас только yourself ... все становится красочным как #сказочноебали 😅✌🏼 . . P.s бля, муж меня убьёт 😂🤦🏼♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭
Нагадаємо, нещодавно Морозюк взяла участь у челленджі, в рамках якого груддю збила кришечку з пляшки.
Фото з Instagram