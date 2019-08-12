Морозюк зробила планку верхи на двох подругах. ФОТО

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина займається спортом не менше за свого чоловіка. Жіночка качає попу щодня, а іноді і двічі на день. І обов’язково ділиться фото і відео зі спортзалу.

Зазвичай Іра тренується разом зі своєю подругою Анею Мандзюк. Дівчата частенько дивують мережу поцілунками та дружніми пестощами, а іноді – акробатичними позами.

Останнє, чим вразили дівчата – потрійна планка, яку вони зробили на стадіоні для відеозйомки.

Нижню планку тримала Мандзюк, а Морозюк видерлася верхи

Ще й ніжку задерла

До слова, тиждень тому Ірина відзначала 30-річчя з подружками в Одесі. І як досвідчена доросла жінка поділилася порадами, як поводитися з чоловіком, щоб він вас поважав.

Нагадаємо, нещодавно Морозюк взяла участь у челленджі, в рамках якого груддю збила кришечку з пляшки.

Фото з Instagram