Слава "НеАнгел" в ідеальному купальнику похвалилася ногам від вух

Середа, 4 вересня 2019, 14:46

За останній час на долю співачки Слави Камінської випало багато стресу, пов’язаного з розлученням, тому залишок літа вона провела на яхті біля французького узбережжя.

Як зізналася артистка у своєму Instagram, це був найкращий тиждень за останні 5 років.

На тій самій яхті Слава наробила фото в купальниках, один із яких назвала ідеальним для того, щоби показати свої довжелезні ноги.

 
Ось цей купальник зірка вважає ідеальним, бо в ньому ноги здаються ще довшими
 
Слава красиво вляглася та показала "ноги від вух"
 
Здається, Камінська схудла ще більше
 
"Це був найкращий тиждень за останні 5 років", - написала Слава
 
Співачка від душі повеселилася у компанії друзів

Нагадаємо, "НеАнгели" навіть присвятили пісню розлученню Слави та Едгара Камінських, які були одружені 5 років і мають сина й дочку

Фото з Instagram

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