Слава "НеАнгел" в ідеальному купальнику похвалилася ногам від вух
Середа, 4 вересня 2019, 14:46
За останній час на долю співачки Слави Камінської випало багато стресу, пов’язаного з розлученням, тому залишок літа вона провела на яхті біля французького узбережжя.
Як зізналася артистка у своєму Instagram, це був найкращий тиждень за останні 5 років.
На тій самій яхті Слава наробила фото в купальниках, один із яких назвала ідеальним для того, щоби показати свої довжелезні ноги.
Нагадаємо, "НеАнгели" навіть присвятили пісню розлученню Слави та Едгара Камінських, які були одружені 5 років і мають сина й дочку.
Фото з Instagram
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