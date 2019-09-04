За останній час на долю співачки Слави Камінської випало багато стресу, пов’язаного з розлученням, тому залишок літа вона провела на яхті біля французького узбережжя.

Як зізналася артистка у своєму Instagram, це був найкращий тиждень за останні 5 років.

На тій самій яхті Слава наробила фото в купальниках, один із яких назвала ідеальним для того, щоби показати свої довжелезні ноги.

Ось цей купальник зірка вважає ідеальним, бо в ньому ноги здаються ще довшими

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Слава красиво вляглася та показала "ноги від вух"

"Це був найкращий тиждень за останні 5 років", - написала Слава

Співачка від душі повеселилася у компанії друзів

Нагадаємо, "НеАнгели" навіть присвятили пісню розлученню Слави та Едгара Камінських, які були одружені 5 років і мають сина й дочку.

Фото з Instagram