Міддлтон у сукні в троянди за $2,2 тисячі потусила з дітьми на майданчику

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон вигуляла нове літнє плаття від одного зі своїх улюблених брендів, Emilia Wickstead.

У блідо-блакитному мідівбранні герцогиня, ціна якого, пише Harper's Bazaar, становить 2255 доларів, відвідала ігровий садочок "Повернення до природи".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 10 Вер 2019 р. о 6:21 PDT

Кетрін у супроводі дітлашні відкрила два доповнення до зеленого майданчику, одним із авторів якого є вона сама. Це два будиночки на деревах, що сполучаються між собою, та гірки для катання.

Нагадаємо, першими в садочку Кейт побували її з Вільямом троє власних нащадків: Джордж, Шарлотта і Луї.

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Фото з Instagram Кенсингтонського палацу, з Twitter фотографа Марка Катберта