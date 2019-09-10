Міддлтон у сукні в троянди за $2,2 тисячі потусила з дітьми на майданчику
Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон вигуляла нове літнє плаття від одного зі своїх улюблених брендів, Emilia Wickstead.
У блідо-блакитному мідівбранні герцогиня, ціна якого, пише Harper's Bazaar, становить 2255 доларів, відвідала ігровий садочок "Повернення до природи".
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Кетрін у супроводі дітлашні відкрила два доповнення до зеленого майданчику, одним із авторів якого є вона сама. Це два будиночки на деревах, що сполучаються між собою, та гірки для катання.
Catherine, Duchess of Cambridge attends the "Back to Nature" festival at RHS Garden Wisley. #duchessofcambriodge #royal #royals #katemiddleton #duchesskate #rhs #wisley pic.twitter.com/Yjd07KtNtL— Mark Cuthbert (@markacuthbert) September 10, 2019
Нагадаємо, першими в садочку Кейт побували її з Вільямом троє власних нащадків: Джордж, Шарлотта і Луї.
Фото з Instagram Кенсингтонського палацу, з Twitter фотографа Марка Катберта