Міддлтон у сукні в троянди за $2,2 тисячі потусила з дітьми на майданчику

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон вигуляла нове літнє плаття від одного зі своїх улюблених брендів, Emilia Wickstead.

У блідо-блакитному мідівбранні герцогиня, ціна якого, пише Harper's Bazaar, становить 2255 доларів, відвідала ігровий садочок "Повернення до природи".

Кетрін у супроводі дітлашні відкрила два доповнення до зеленого майданчику, одним із авторів якого є вона сама. Це два будиночки на деревах, що сполучаються між собою, та гірки для катання.

Catherine, Duchess of Cambridge attends the "Back to Nature" festival at RHS Garden Wisley. #duchessofcambriodge #royal #royals #katemiddleton #duchesskate #rhs #wisley pic.twitter.com/Yjd07KtNtL