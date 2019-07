Кейт Міддлтон і ботокс: палац офіційно прокоментував скандальні ФОТО

Лондонська клініка косметичної хірургії опинилася в центрі скандалу після того, як один із лікарів закладу заявив, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон робить собі ін'єкції ботоксу.

Допис медика у соцмережі з фото "до" та "після" наробив такого галасу, що на нього відреагував офіційний Кенсингтонський палац. Там категорично заперечують, що дружина принца Вільяма коле собі щось в обличчя.

Як пише Page Six, сенсаційну заяву щодо "апгрейду" 37-річної Кетрін зробив доктор Мунір Сомджі, один із топових пластичних хірургів Великої Британії.

"Наша Кейт полюбляє трішки бейбі-ботоксу", - написав Сомджі у Instagram, детально пояснивши, як процедура розгладжує зморшки та піднімає брови.

Клініка Dr. Medi Spa розташована за 10 хвилин їзди від палацу. У закладі зазначили, що не мають права розкривати, є чи не є їхньою клієнткою герцогиня. А говорячи про Міддлтон "наша Кейт", Сомджі мав на увазі "британська".

Резонансний пост наразі вже видалений.

Речник палацу в заяві для журналістів назвав допис лікаря "категорично неправдивим", а ще підкреслив, що королівська родина ніколи не дозволяє залучати себе до комерційної діяльності.

The Duchess of Cambridge, @Wimbledon Patron, and The Duchess of Sussex attended the #Wimbledon Ladies’ Singles Final today 🎾 pic.twitter.com/040EblUXZn