"Смачний поцілунок" Винника, кульки і торт: як зірки Осадчу з 36-річчям вітали

Телеведуча Катерина Осадча 12-го вересня святкує своє 36-річчя. І її чоловік Юрій Горбунов приготував вітання не лише від себе, а й від зіркових друзів.

Відео побажань іменинниці він виклав в Instagram.

Не полінувалися записати привітання для Каті Олег Винник, Потап, Настя Каменських, Тіна Кароль, Maruv, Діма Монатік, Олена Кравець, Дзідзьо та "Время и Стекло".

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Сама ж Осадча показала, як кульками Горбунов прикрасив подвір'я, та як розрізала та спробувала свій святковий тортик.

Юрій щороку готує для дружини приємні сюрпризи

Іменинниця снідала святковим тортиком

А потім купалася в басейні

Катерині сьогодні 36

Нетривіально привітала Катю її колега Маша Єфросиніна.