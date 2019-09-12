"Смачний поцілунок" Винника, кульки і торт: як зірки Осадчу з 36-річчям вітали
Телеведуча Катерина Осадча 12-го вересня святкує своє 36-річчя. І її чоловік Юрій Горбунов приготував вітання не лише від себе, а й від зіркових друзів.
Відео побажань іменинниці він виклав в Instagram.
Не полінувалися записати привітання для Каті Олег Винник, Потап, Настя Каменських, Тіна Кароль, Maruv, Діма Монатік, Олена Кравець, Дзідзьо та "Время и Стекло".
Сама ж Осадча показала, як кульками Горбунов прикрасив подвір'я, та як розрізала та спробувала свій святковий тортик.
Нетривіально привітала Катю її колега Маша Єфросиніна.
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Катюня, люблю тебя за лёгкость, за остроумие, за умение веселиться как в последний раз; за чувство юмора, и за смелость! За то, что умеешь так изящно отделять личное от профессионального!! С Днём Рождения, моя прекрасная @kosadcha П.С. Как твоя настоящая подруга, публикую фото, где выгляжу не очень!