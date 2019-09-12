"Смачний поцілунок" Винника, кульки і торт: як зірки Осадчу з 36-річчям вітали

Четвер, 12 вересня 2019, 13:58

Телеведуча Катерина Осадча 12-го вересня святкує своє 36-річчя. І її чоловік Юрій Горбунов приготував вітання не лише від себе, а й від зіркових друзів. 

Відео побажань іменинниці він виклав в Instagram. 

Не полінувалися записати привітання для Каті Олег Винник, Потап, Настя Каменських, Тіна Кароль, Maruv, Діма Монатік, Олена Кравець, Дзідзьо та "Время и Стекло". 

Сама ж Осадча показала, як кульками Горбунов прикрасив подвір'я, та як розрізала та спробувала свій святковий тортик. 

 
Юрій щороку готує для дружини приємні сюрпризи 
 
Іменинниця снідала святковим тортиком
 
А потім купалася в басейні
 
Катерині сьогодні 36

Нетривіально привітала Катю її колега Маша Єфросиніна. 

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