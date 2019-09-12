Напівгoла Лобода посвітила лискучим тілом у лірик-ВІДЕО
Четвер, 12 вересня 2019, 15:02
Співачка Світлана Лобода випустила lyric video на свою композицію "В зоне риска".
Щоправда, у ньому 36-річна зірка добряче відволікає глядача від самої пісні, адже витанцьовує в купальнику та завзято розмахує лампочкою на дроті.
Свєта демонструє свої пружні форми, над якими працює навіть на відпочинку.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, менш ніж півтора роки тому Лобода народила свою другу дитину, доньку Тільду.
Відео з YouTube
Приєднуйтесь до дискусії