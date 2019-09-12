Напівгoла Лобода посвітила лискучим тілом у лірик-ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода випустила lyric video на свою композицію "В зоне риска".

Щоправда, у ньому 36-річна зірка добряче відволікає глядача від самої пісні, адже витанцьовує в купальнику та завзято розмахує лампочкою на дроті.

Нічого зайвого: лише напівгола Свєта і лампочка

Свєта демонструє свої пружні форми, над якими працює навіть на відпочинку.

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Лобода показала себе з усіх кращих боків

І це лише лірик-відео... Що ж буде в кліпі?

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, менш ніж півтора роки тому Лобода народила свою другу дитину, доньку Тільду.

Відео з YouTube