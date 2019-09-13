З другої спроби: 24-річна гімнастка з Харкова завоювала корону "Міс Україна"-2019

12-го вересня у харків’янки Маргарити Паша здійснилася мрія дитинства – вона стала володаркою звання "Міс Україна".

У 2015-му році 24-річна красуня вже брала участь у конкурсі, але тоді стала "Miss International".

Головним призом, окрім корони Міс, цього року був сертифікат на 400 тисяч гривень, який і отримала Маргарита.

При цьому сестра директорки конкурсу Вікторії Кіосе, Марина Кіосе, завоювала звання "Місс Інтернешнал" і отримала 200 тисяч гривень. А Діана Шабас стала "Miss Earth" і теж виграла 200 тисяч гривень.

Маргарита Паша є майстром спорту з художньої гімнастики. У 2018-му році дівчина стала магістром з Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і продовжує навчатися у Київському інституті міжнародних відносин на магістратурі з Міжнародного права.

Знайомтеся з новоспеченою "Міс Україна"

Дівчина - професійна спортсменка, і це одразу помітно

"Люблю допомагати людям (дітям), по своїй натурі я - філантроп", - заявила Маргарита.

Марго називає себе філантропом

До речі, після перемоги дівчини в конкурсі, на пошту ТаблоID надійшов анонімний лист, в якому йдеться про те, що Паша зустрічається з одним із власників "Міс Україна", дніпропетровським бізнесменом Олександром Гузенком. Мовляв, Маргарита з самого початку знала, що переможе, і цим вихвалялася. Але жодних доказів зв'язку Паша з Гузенком надано не було. Спільних фото у мережі також немає.

Окрім гімнастири, Паша полюбляє йогу

До речі, окрім спорту та навчання, Маргарита має дивне хобі - вона вишиває ікони, причому, вже багато років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌎 🤗🌎New work 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha) 14 Мар 2017 в 7:26 PDT

А ще дівчина запевняє, що її груди справжні, і пластику вона не робила.

Нагадаємо, торік корону "Міс Україна" зі скандалом забрали у Вероніки Дідусенко та віддали Леонілі Гузь.

Фото з Instagram