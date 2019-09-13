З другої спроби: 24-річна гімнастка з Харкова завоювала корону "Міс Україна"-2019
12-го вересня у харків’янки Маргарити Паша здійснилася мрія дитинства – вона стала володаркою звання "Міс Україна".
У 2015-му році 24-річна красуня вже брала участь у конкурсі, але тоді стала "Miss International".
Головним призом, окрім корони Міс, цього року був сертифікат на 400 тисяч гривень, який і отримала Маргарита.
При цьому сестра директорки конкурсу Вікторії Кіосе, Марина Кіосе, завоювала звання "Місс Інтернешнал" і отримала 200 тисяч гривень. А Діана Шабас стала "Miss Earth" і теж виграла 200 тисяч гривень.
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Хочу поблагодарить ,Весь комитет @missukraine_official ,за такую возможность блестать на сцене ,а так же всю команду ,коротая целую неделю работала с нами,для того чтобы мы удивили всю Украину ,я надеюсь ,что мы не подвели вас !😇😇😇🙏🏻😇😇😇#МиссУкраина #миссукраина2015 #MissUkraine2015 #MissUkraine #missinternational #missinternational2015 #КИЕВ#КОНЦЕРТ#ШОУ#ИНТЕР#красотаспасетмир#MargaritaPasha #MissosologyInstagra #missosology #real_missosology #ReinaDeBelleza #Belleza #kiev#kharkov #Ukraina
Маргарита Паша є майстром спорту з художньої гімнастики. У 2018-му році дівчина стала магістром з Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і продовжує навчатися у Київському інституті міжнародних відносин на магістратурі з Міжнародного права.
"Люблю допомагати людям (дітям), по своїй натурі я - філантроп", - заявила Маргарита.
До речі, після перемоги дівчини в конкурсі, на пошту ТаблоID надійшов анонімний лист, в якому йдеться про те, що Паша зустрічається з одним із власників "Міс Україна", дніпропетровським бізнесменом Олександром Гузенком. Мовляв, Маргарита з самого початку знала, що переможе, і цим вихвалялася. Але жодних доказів зв'язку Паша з Гузенком надано не було. Спільних фото у мережі також немає.
До речі, окрім спорту та навчання, Маргарита має дивне хобі - вона вишиває ікони, причому, вже багато років.
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А ще дівчина запевняє, що її груди справжні, і пластику вона не робила.
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Добрый день !!!)😇☀️😇 Официально заявляю 😅🙌🏻,на вопросы «у тебя сделанная грудь!?» и т.д,я отвечать ,больше, не намерена ; После конкурса ,я готова опровергнуть эту информацию ,у любого пластического хирурга !!!☝🏻 Кто сомневается в моей честности ,напишите любого пластического хирурга (которому, вы доверяете ),я готова буду посетить каждого ,чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда !!!)😇🤗😇🙌🏻😉✊🏻
Нагадаємо, торік корону "Міс Україна" зі скандалом забрали у Вероніки Дідусенко та віддали Леонілі Гузь.
Фото з Instagram