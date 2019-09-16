Різатдінова вразила мокрою еротикою на паркеті та показала, з ким уперше відчула себе жінкою

Понеділок, 16 вересня 2019, 10:46

Гімнастка Ганна Різатдінова заявила, що більше не буде спекуляцій на тему її стосунків з Олександром Онищенком. Натомість Аня згадала свого першого хлопця, з яким вона вперше в житті відчула себе жінкою.

А ще Різатдінова разом зі своїм партнером по "Танцях" вразила гарячою румбою на паркеті.

Свій еротичний танець Аня присвятила саме першому коханню, яке вона зустріла у 18 років, коли була в Криму на зборах. 

 
От з цим чоловіком у Різатдінової було все вперше - побачення, романтичні прогулянки, троянди та кохання
 
Різатдінова не лише вразила акробатичними трюками, але й пристрастю 
 
Це було справді гаряче
 
За танець пара отримала максимальне число балів 

Нагадаємо, нещодавно Ганна розказала про своє "красиве кохання" з Онищенком, через яке від неї відвернулися майже всі близькі люди. 

Фото з Instagram

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