Різатдінова вразила мокрою еротикою на паркеті та показала, з ким уперше відчула себе жінкою
Понеділок, 16 вересня 2019, 10:46
Гімнастка Ганна Різатдінова заявила, що більше не буде спекуляцій на тему її стосунків з Олександром Онищенком. Натомість Аня згадала свого першого хлопця, з яким вона вперше в житті відчула себе жінкою.
А ще Різатдінова разом зі своїм партнером по "Танцях" вразила гарячою румбою на паркеті.
Свій еротичний танець Аня присвятила саме першому коханню, яке вона зустріла у 18 років, коли була в Криму на зборах.
Нагадаємо, нещодавно Ганна розказала про своє "красиве кохання" з Онищенком, через яке від неї відвернулися майже всі близькі люди.
Фото з Instagram
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