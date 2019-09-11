Різатдінова про "красиве кохання" з Онищенком: Від мене відвернулися майже всі

Гімнастка Ганна Різатдінова продовжує потрохи розкривати деталі своїх стосунків з олігархом Олександром Онищенком.

У програмі "Життя відомих людей" Аня зізналася, що на початку їхнього роману майже все оточення від неї відвернулося.

"Коли я почала зустрічатися з Олександром, мене практично ніхто не зрозумів. Мене підтримали буквально одиниці з моїм вибором. Я просто розуміла, що навіть мої близькі подруги мене не підтримали. Тобто, від мене відвернулися, в принципі, все. Це правда", - вперше розказала спортсменка.

Зараз, коли минув рік після її розставання з Онищенком, Різатдінова почала про нього говорити. А на початку роману з олігархом ретельно все приховувала від загалу

Але свої короткі стосунки з Онищенком Різатдінова називає одним із найщасливіших періодів свого життя.

"Продовженням нашого красивого, дійсно красивого кохання став наш син Роман", - зауважила Аня.

"Красиве кохання" в минулому, і зараз Аня починає новий етап свого життя

З Онищенком вони розійшлися вже через рік після народження сина. Але про причину розставання спортсменка не каже.

"Олександр батько моєї дитини, і він близька і рідна мені людина. І так буде завжди", - заявила Ганна.

Також вона запевнила, що маленький Рома бачиться з татком завдяки Інтернету. І назвала сина "ксерокопією батька" - так сильно малюк схожий на Онищенка.

"Рома з татом постійно на зв'язку. Вони постійно бачаться, це прекрасно. Коли я бачу ці моменти, спілкування батька з дитиною, це для мене безцінне", - поділилася Різатдінова і додала, що мріє, аби син став спортсменом і досяг великих результатів.

Фото з Instagram