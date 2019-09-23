В трусиках чи ні: Байкова у Мілані заінтригувала відвертою сукнею
Понеділок, 23 вересня 2019, 11:34
Топ-модель Аліна Байкова викликала у мережі жваве обговорення сукні, в якій вона з’явилася на світському івенті у Мілані.
"Жах, все видно", "вона в трусах чи ні?", "занадто вульгарно" - пишуть коментатори під фото в Instagram.
Сама ж Байкова у сторі написала, що трусики на ній все-таки були.
Нагадаємо, Аліна любить відверті сукні, в яких видно груди, та охоче позує топлес.
Фото з Instagram
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