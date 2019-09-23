В трусиках чи ні: Байкова у Мілані заінтригувала відвертою сукнею

Понеділок, 23 вересня 2019, 11:34

Топ-модель Аліна Байкова викликала у мережі жваве обговорення сукні, в якій вона з’явилася на світському івенті у Мілані.

"Жах, все видно", "вона в трусах чи ні?", "занадто вульгарно" - пишуть коментатори під фото в Instagram.

 
А як ви гадаєте: Аліна в трусиках чи без?
 
Здається, все-таки спідня білизна є, просто дуже майстерно замаскована
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Thank you @amfar @andyboosejr @aabprod for having me last night #CureAIDS wearing : jewelry @vennari_official style @amarsana_style dress @aadnevikofficial shoes @renecaovilla #AmfarMilano

Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 22 Сен 2019 в 10:55 PDT

Сама ж Байкова у сторі написала, що трусики на ній все-таки були.

Нагадаємо, Аліна любить відверті сукні, в яких видно груди, та охоче позує топлес.

Фото з Instagram

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