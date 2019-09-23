Сумська в рожевому познімала дочок на тлі осіннього Києва
23 вересня 2019, 13:00
Актриса Ольга Сумська минулі вихідні провела з обома дочками – старшою Антоніною, яка приїхала з Москви, та молодшою Ганною, яка нещодавно вступила до Театрального.
Дівчата гуляли вулицями, насолоджувалися тістечками та гарячими напоями і, звісно ж, робили селфі.
Також Сумська фотографувала своїх дівчаток та знімала на відео, як вони дуркували.
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Теплий,сонячний,осінній вечір...Київ,улюблені місця🤗.І мої доці👩👧👧❤️❤️❤️ @annborisyuk @tonya_papernaya ☀️🌈
Як відомо, старша дочка Сумської, Антоніна Паперна, живе та працює у Москві разом із чоловіком-актором та дочкою від нього.
А молодша Аня Борисюк цього року закінчила школу та вступила до Національного університету імені Карпенка-Карого.
Фото з Instagram
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