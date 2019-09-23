Сумська в рожевому познімала дочок на тлі осіннього Києва

Актриса Ольга Сумська минулі вихідні провела з обома дочками – старшою Антоніною, яка приїхала з Москви, та молодшою Ганною, яка нещодавно вступила до Театрального.

Дівчата гуляли вулицями, насолоджувалися тістечками та гарячими напоями і, звісно ж, робили селфі.

Також Сумська фотографувала своїх дівчаток та знімала на відео, як вони дуркували.

Сумська з доцями погуляли вулицями столиці та народили селфі

Ольга знімала своїх красунь

Як відомо, старша дочка Сумської, Антоніна Паперна, живе та працює у Москві разом із чоловіком-актором та дочкою від нього.

А молодша Аня Борисюк цього року закінчила школу та вступила до Національного університету імені Карпенка-Карого.

Фото з Instagram