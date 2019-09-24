Добкіна схотіла бути молодою і вже 30 днів не п'є

Донька колишнього нардепа Михайла Добкіна Алла з наближенням свого 26-річчя всерйоз замислилася про старіння. Опиратися йому молодичка вирішила, зробивши свій спосіб життя ще здоровішим: покинула вживати алкоголь.

Алла тримається вже 30 днів.

Про це вона оголосила у Instagram.

Дочка Добкіна більше не п'є

"Уже 30 днів, як я не п'ю) Тепер люди розділилися на два типи... перші намагаються мене підколоти, зачепити тим, що я не компанійська буцімто стала, що я вантажу всіх правильним харчуванням і забороною на Алкоголь, що я зла тощо... інші, навпаки, просять поради, як вижити без алкоголю. Так от... перші.. ви мене вже реально бісите. Не те, щоби я зла, просто тонко натякаю", - попередила Алла.

"Насправді кожен живе так, як він хоче. І все, що відбувається навколо сучасного світу - це маркетинговий хід великих корпорацій, який, на жаль, убиває", - поділилася майже конспірологічними міркуваннями Добкіна.

У жовтні Алла святкуватиме 26-річчя

Алла впевнена, що, принаймні, алкоголь прискорює старіння.

"А я хочу бути молодою. Ну принаймні молодшою за перший тип людей", - пояснила вона.

Як відомо, в Алли є 11-місячний синочок Марк.

Фото з Instagram Добкіної