Ярославська у горах Алтая жила в наметі, пила з річки та їла те, що ніколи не їсть

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина, яка останні кілька років живе у Лондоні, влаштувала собі нетривіальний вихід із зони комфорту.

Без чоловіка і дітей любителька лакшері відпусток та модних показів у Парижі гайнула на Алтай, де жила у наметі, пила з річки та була кілька днів без жодного зв’язку.

Про свою неочікувану подорож Марина докладно написала в мережі та показала фото.

"Ідея зародилася ще рік тому, але я постійно не знаходила для цього часу і помилково думала, що сім'я не відпустить мене в цю поїздку одну. Як виявилося, ці думки не співпадають з реальністю. Хочеш? Їдь! Всі поставилися з розумінням до мого бажання і до того, що кілька днів я буду абсолютно без будь-якого зв'язку зі світом", - почала Марина.

Марина взяла і поїхала на Алтай

"Я давно хотіла вийти із зони комфорту і мені це вдалося. Летіти далеко, ділити кімнату в перший день з абсолютно незнайомою людиною, та й взагалі з усієї групи знати кілька людей, всі інші незнайомці, бути повністю без будь-якого зв'язку, жити в наметах, вмиватися в річці, пити з річки, мити посуд в річці, зручності теж всі на вулиці, їсти їжу, яку ти ніколи не їж, бо більше нічого іншого немає. Перераховувати можна дуже багато, як хорошого, так і не дуже", - поділилася Ярославська.

Вихід Ярославської з зони комфорту був красивим, хоч і місцями непростим

"Скажу одне: висновки я зробила, і після четвертого дня життя в таборі ми прийняли рішення виїхати. Можливо, нам знадобилося трохи менше часу, ніж планувалося для того, щоб прийти до тих висновків, за якими ми їхали туди. Так само у нас були ще деякі поважні причини, всі дорослі люди, ніхто нікого не тримає", - зізналася Марина.

До місця табору Ярославська з групою добиралася з Москви, змінивши літак на дві машини. З Горно-Алтайська по асфальту їх віз мікроавтобус, а далі - 5 годин на військовому ЗІЛ-131 по бездоріжжю і спуск по найнебезпечнішому перевалу в Росії - Кату-Ярик.⠀

"Дістатися без зв'язку до цивілізації було для нас свого роду квестом. Ми знайшли машину - це окрема історія, яка нас відвезла до Телецькому озера, не розуміючи, чи буде катер і чи вдасться нам переправитися на інший берег. Але все складалося, як потрібно, сила думки і величезне бажання працювали повним ходом. Єдиний катер чекав нас", - продовжила розповідь Марина.

"Прибувши на причал, нам потрібно було таксі до міста. Тут ми дізналися, що замовляти машину потрібно за добу і що в вихідний когось умовити попрацювати непросто. Але, як то кажуть, світ не без добрих людей, і нам допоміг хлопець на човновій станції. Він підказав, що щойно приїхав автобус з людьми і назад повертається порожнім, буде не проти підзаробити", - розповіла Ярославська.

"І ось ми вже в дорозі, вийшли на зв'язок і по ходу все собі бронюємо. Ми планували дістатися до Горно-Алтайська і звідти полетіти в Москву, рейси там всього три рази в тиждень і, удача, наступний виявився завтра, але, невдача, квитків немає. Чекати ще 2 дні не було сил, і тут ми дізналися, що водій їде до Барнаула, і там є аеропорт, квитки знайшлися відразу ж", - пораділа Марина.

"Через 5 годин ми дісталися готелю, заселилися і не вірили своєму щастю, що можна прийняти нормальний душ і просто спати на звичайному ліжку. І ось знову "урок" - ми радіємо простим дрібницям, які в повсякденному житті давно стали нормою", - зауважила жінка олігарха.

"Можу сказати одне, я думала що коли буду жити далеко від цивілізації, прийдуть якісь думки, висновки, рішення, а врешті виявилося що розуміння всього прийшло тільки тоді, коли я повернулася звідти", - підсумувала Ярославська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #алтай #каменныегрибы #sv_marinka Публикация от @ marinka 25 Сен 2019 в 5:57 PDT

Фото з Instagram