Ярославська в купальнику показалася на дошці та розказала про сімейний спорт

Харківський олігарх Олександр Ярославський з родиною традиційно відпочиває в Туреччині, а його жінка Марина, як завжди, звітує в мережі.

Щоправда, красуня викладає переважно фото себе та іноді дітей, а от чоловіка майже ні.

Зате Марина ділиться інформацією про їхній відпочинок. Зокрема, про те, чому вони всією родиною люблять водні лижи.

"Все почалося ще до народження дітей. Коли ми з чоловіком виїжджали на відпочинок, він мене завжди підкоряв тим, як катається на лижах. Це виглядає дуже ефектно. Я попросила його навчити мене, але скільки я не намагалася вийти з води на лижах, у мене не виходило. Я вже вирішила що це не для мене, що у мене слабкі руки тощо", - згадала Ярославська.⠀

Ярославський багато років тому навчив молоду дружину стояти на водних лижах, а потім і сина з дочками

"Наступного літа я знову спробувала і все-таки у мене вийшло. Щастю не було меж! Потім я освоїла monoski і wakebording, а в торік вирішила спробувати wakesurf. Було непросто, але головне - практика. Зараз це мій другий сезон, і, звичайно ж, успіх є", - похвалилася Марина.

"Тепер це наш сімейний вид спорту. Коли народився син і трохи підріс, тато поставив його на лижі, як згодом й дочку, зараз вони вміють кататися на всьому. Цього року наша молодша теж навчилася, встала на лижі. Ми щоліта відточуємо свою майстерність, дуже класно і весело займатися всією сім'єю, тому що кожен один одного мотивує бути краще", - поділилася Ярославська

Молодша дочка вже теж катається на водних лижах

Окрім водного екстріму, Марина не забуває про фотосесії, результатами яких вона обов'язково ділиться з підписниками.

Марина у підлітковому віці хотіла бути моделлю і досі ніяк не закриє цей гештальт

Позує і позує

Нагадаємо, минулого року у травні Ярославські уже привчали дітей до водних видів розваг.

А ще у далекому 2012-му харківський олігарх відпочивав у Туреччині у компанії російського багатія - Романа Абрамовича.