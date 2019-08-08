Ярославська в купальнику показалася на дошці та розказала про сімейний спорт
Харківський олігарх Олександр Ярославський з родиною традиційно відпочиває в Туреччині, а його жінка Марина, як завжди, звітує в мережі.
Щоправда, красуня викладає переважно фото себе та іноді дітей, а от чоловіка майже ні.
Зате Марина ділиться інформацією про їхній відпочинок. Зокрема, про те, чому вони всією родиною люблять водні лижи.
"Все почалося ще до народження дітей. Коли ми з чоловіком виїжджали на відпочинок, він мене завжди підкоряв тим, як катається на лижах. Це виглядає дуже ефектно. Я попросила його навчити мене, але скільки я не намагалася вийти з води на лижах, у мене не виходило. Я вже вирішила що це не для мене, що у мене слабкі руки тощо", - згадала Ярославська.⠀
"Наступного літа я знову спробувала і все-таки у мене вийшло. Щастю не було меж! Потім я освоїла monoski і wakebording, а в торік вирішила спробувати wakesurf. Було непросто, але головне - практика. Зараз це мій другий сезон, і, звичайно ж, успіх є", - похвалилася Марина.
Окрім водного екстріму, Марина не забуває про фотосесії, результатами яких вона обов'язково ділиться з підписниками.
Нагадаємо, минулого року у травні Ярославські уже привчали дітей до водних видів розваг.
А ще у далекому 2012-му харківський олігарх відпочивав у Туреччині у компанії російського багатія - Романа Абрамовича.