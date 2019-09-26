Солодкі 54: Порошенко почав свій день народження з нерошенівських тортів
Четвер, 26 вересня 2019, 12:44
26-го вересня експрезидент Петро Порошенко святкує 54-річчя.
Цей день він розпочав із солодких привітань, але не рошенівськими смаколиками, а закордонними, бо перебуває в Польщі.
У мережі Петро Олексійович похвалився тортами, якими його вітали колеги.
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Але, як відомо, Петру Олексійовичу не можна солодке, бо він страждає на цукровий діабет. Хоча іноді і може перехопити щось заборонене, на кшталт пиріжків із м'ясом.
Фото з соцмереж
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