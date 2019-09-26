Солодкі 54: Порошенко почав свій день народження з нерошенівських тортів

26-го вересня експрезидент Петро Порошенко святкує 54-річчя.

Цей день він розпочав із солодких привітань, але не рошенівськими смаколиками, а закордонними, бо перебуває в Польщі.

У мережі Петро Олексійович похвалився тортами, якими його вітали колеги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Приємний початок дня 🎉 Публикация от Петро Порошенко (@poroshenkopetro) 26 Сен 2019 в 12:37 PDT

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"Зустрічаю свій день народження традиційно на роботі. Приємно, що є люди, які пам’ятають і навіть в перервах між державними справами можуть зробити сюрприз", - зазначив Порошенко та показав нерошенівські торти

Але, як відомо, Петру Олексійовичу не можна солодке, бо він страждає на цукровий діабет. Хоча іноді і може перехопити щось заборонене, на кшталт пиріжків із м'ясом.

Фото з соцмереж