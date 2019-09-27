Птахівництво і музей пива: як Гросу у Копенгагені розважалася
Співачка Аліна Гросу кілька днів провела у Копенгагені, але про причину візиту сказала не одразу.
Тримаючи інтригу, Гросу викладала фото себе з татом на тлі данських похмурих краєвидів, але лише наприкінці подорожі зізналася, чого туди поїхала.
Як виявилося, батьки Аліни відвідували конференцію з птахівництва, і зіркова дочка вирішила провести з ними час.
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Ребят, всем привет:) Наконец-то расскажу вам по какой причине я в Копенгагене. Мы с родителями приехали на всемирную конференцию по птицеводству 🤪🤪🤪 да, звучит странно..я и птицеводство.. какая связь?)) на самом деле, так как я очень мало провожу сейчас времени с родителями, захотелось составить им компанию, хотя бы в командировке и немного помочь с английским языком 😊
Нагадаємо, нещодавно Аліна розказала, скільки коштувало її весілля в італійському замку.
Фото з Instagram