Птахівництво і музей пива: як Гросу у Копенгагені розважалася

Співачка Аліна Гросу кілька днів провела у Копенгагені, але про причину візиту сказала не одразу.

Тримаючи інтригу, Гросу викладала фото себе з татом на тлі данських похмурих краєвидів, але лише наприкінці подорожі зізналася, чого туди поїхала.

Як виявилося, батьки Аліни відвідували конференцію з птахівництва, і зіркова дочка вирішила провести з ними час.

Аліна частенько викладає фото з татом, а от з мамою ні

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Гросу гуляла Копенгагеном на шпильках та в сукні

Добре, що потім Аліна перевзулася

"Не люблю алкогольні напої. Зрідка можу випити тільки сидр і шампанське (2 рази на рік)" - заявила Гросу у музеї пива Carlsberg

Нагадаємо, нещодавно Аліна розказала, скільки коштувало її весілля в італійському замку.

Фото з Instagram