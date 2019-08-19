Гросу розказала, скільки коштувало її весілля, і що подарували свекри

Понеділок, 19 серпня 2019, 15:58

Співачка Аліна Гросу, яка у червні вийшла заміж за свого коханого Олександра Комкова, розповіла, у яку суму її батькам обійшлася ця казка.

Іще артистка розкрила, який щедрий дарунок зробили молодятам тато й мама її обранця.

Про це 24-річна Аліна розказала в інтерв'ю телепередачі "Зірковий шлях".

 
На весілля Аліни її батьки витратили шестизначну суму (не в гривні)

Отже, оренда старовинної вілли у Вероні, чотири сукні нареченої та вишукане частування - за все це батьки Гросу заплатили 100 тисяч євро. 

А свекор та свекруха Аліни презентували парі гніздечко, 4-кімнатну квартиру.

"2 дитячі кімнати, наша спальня, вітальня, кухня, ванна кімната, коридор", - розказала співачка.

"Ми плануємо трьох дітей. Саша буде гарним батьком", - запевнила вона.

 
Тато і мама нареченої оплатили торжество, а батьки нареченого купили молодятам 4-кімнатну квартиру

Нагадаємо, боячись, що Олександр заревнує та втече,  Аліна на довгий час відмовилася від сексі-вбрань.

Фото з Instagram Гросу 

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