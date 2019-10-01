Синє плаття, червоні туфельки: новий модний вихід Маркл у африканському турі
Вівторок, 1 жовтня 2019, 12:00
Герцогиня Сассекська Меган Маркл у закордонному турі з чоловіком та маленьким сином продовжує вигулювати недорогі, але стильні луки.
У синій сукні-сорочці Aritzia за 148 доларів і туфельках Everlane за 155 вона відвідала мистецький комплекс Victoria Yards у Йоханнесбурзі.
Про це пише Elle.
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Дружина принца Гаррі поспілкувалася з місцевими підприємцями, музикантами та художниками, а ще пообіймалася з дітками.
The Duchess of Sussex visited our studios at Victoria Yards, Joburg, today. #MeghanMarkle #DuchessMeghan #joburg pic.twitter.com/kMIgXcGW0k— delaney artist (@delaneyartist) September 30, 2019
Нагадаємо, Меган не боїться гратися з різними кольорами в своїх аутфітах. Наприклад, торік герцогиня здійснила невеличку революцію в світі моди, зруйнувавши табу на поєднання темно-синього з чорним.
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