Синє плаття, червоні туфельки: новий модний вихід Маркл у африканському турі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у закордонному турі з чоловіком та маленьким сином продовжує вигулювати недорогі, але стильні луки.

У синій сукні-сорочці Aritzia за 148 доларів і туфельках Everlane за 155 вона відвідала мистецький комплекс Victoria Yards у Йоханнесбурзі.

Про це пише Elle.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 30 Вер 2019 р. о 11:06 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 30 Вер 2019 р. о 11:06 PDT

Дружина принца Гаррі поспілкувалася з місцевими підприємцями, музикантами та художниками, а ще пообіймалася з дітками.

Нагадаємо, Меган не боїться гратися з різними кольорами в своїх аутфітах. Наприклад, торік герцогиня здійснила невеличку революцію в світі моди, зруйнувавши табу на поєднання темно-синього з чорним.