Меган Маркл 38: яскраві події року життя герцогині у ФОТО

Герцогиня Сассекська Меган Маркл 4-го серпня святкує свій день народження. Їй виповнилося 38.

Свою дружину принц Гаррі вже привітав, зокрема, у офіційному акаунті королівської родини в соцмережі.

"З днем народження мою чудову дружину. Спасибі, що ти приєдналася до мене у цій пригоді!", - цитують принца.

Також Меган привітали в офіційному Instagram Королівського палацу.

Реклама:

Ми вирішили пригадати, що цікавого відбулося з іменинницею за цей рік.

Звісно, найголовнішою подією 38-го року життя Меган Маркл стало народження первістка. Про те, що герцогиня вагітна, палац оголосив у жовтні, запостивши миле фото подружжя.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018

Нагадаємо, подейкували, що медичне обстеження та готовність народити принцові Гаррі кількох нащадків були умовами, за яких королева Єлизавета погодилася дати дозвіл на шлюб онука з актрисою, ще й наполовину афроамериканкою.

Удвох із вагітною дружиною принц восени вирушив у заздалегідь запланований великий тур Австралією, Новою Зеландією, Фіджі і Тонга, тож шанувальники Гаррі та Меган по всьому світі в буквальному сенсі змогли спостерігати за тим, як потроху округлюється її животик. Герцогиня мало не щодня з'являлася на людях, вигуляла чимало ефектних вбрань і майже не злазила з високих підборів.

The Duchess of Sussex received a little fright!



Stay up to date on the #RoyalTour news with our live blog: https://t.co/NhPmhIbbjC #RoyalTourAustralia pic.twitter.com/q7ElrhZGyL — news.com.au (@newscomauHQ) October 18, 2018

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Жов 2018 р. о 4:36 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 28 Жов 2018 р. о 12:54 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 31 Жов 2018 р. о 2:01 PDT

Незабаром після повернення Гаррі й Меган до Великої Британії поповзли чутки про розкол у королівській родині, мовляв, Маркл та її невістка Кейт Міддлтон не змогли ужитися в одній хаті, тобто в одному палаці. Почасти так воно й було: молодший принц із дружиною згодом переїхали жити до Фрогмор-хауса, завели собі власний Instagram і домовилися надалі відмежувати свою благодійну та громадську діяльність.

Утім на людях Кетрін і Меган показово поводилися мов найліпші подружки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 31 Гру 2018 р. о 4:17 PST

Добряче потріпали вагітній герцогині нерви її родичі. Сестра Саманта навіть спробувала потрапити в палац, але поцілувала браму. А батько Меган, Томас Маркл продовжив базікати про доньку з пресою, а ще "злив" її особистого листа.

Але дружина принца продовжувала "тримати обличчя" на публіці, жодного разу не прокоментувавши витівки своєї рідні. Вже з чималим животиком вона часто брала участь у різних заходах, і щоразу на підборах. На них вона пробігала на них практично до пологів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 16 Січ 2019 р. о 9:09 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 16 Січ 2019 р. о 1:03 PST

У лютому Меган злітала до Нью-Йорка, де подруги, зокрема Амаль Клуні та Серена Вільямс організували пишну вечірку на честь її майбутнього малюка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daniel Martin (@danielmartin) 20 Лют 2019 р. о 8:35 PST

Наприкінці зими вагітна герцогиня ще з'їздила з чоловіком у Марокко і більше вже за межі країни вибиратися не ризикувала.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 24 Лют 2019 р. о 12:39 PST

До слова, вже перебуваючи в декреті Меган, разом із Гаррі, примудрилася встановити світовий рекорд і потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Їхній Instagram, який, подейкують, герцогиня таємно веде сама, обігнав усі інші акаунти за кількістю приросту фолловерів.

Первісток подружжя, Арчі Гаррісон з'явився на світ у приватному лондонському шпиталі 6-го травня. Причому Меган відмовилася позувати з новонародженим сином на виході з пологового, як це довелося тричі робити Кейт Міддлтон. Перший фотокол новоспечених батьків та Арчі відбувся лише через два дні. Тоді ж правнука вперше представили прабабуні-королеві.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Тра 2019 р. о 6:34 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Тра 2019 р. о 8:39 PDT

19-го травня Меган і Гаррі відсвяткували першу річницю свого шлюбу, показавши досі небачені кадри з весілля.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 19 Тра 2019 р. о 12:53 PDT

Через місяць після пологів Маркл вийшла з декрету, бо мала вагому причину: урочистий парад із нагоди дня народження королеви. Відтоді герцогиня вже кілька разів з'являлася на різних заходах, зокрема і з малюком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Чер 2019 р. о 4:48 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 6 Лип 2019 р. о 8:23 PDT

Восени ж тато, мама та Арчі Гаррісон вирушать у першу закордонну поїздку оновленим складом - до Південної Африки. Як відомо, також у Меган Маркл в планах випуск капсульної колекції одягу.

Нагадаємо, до минулого дня народження дружини принца Гаррі ми зібрали цікаві факти про неї.