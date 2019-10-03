Морозюк розказала, чому набила свій портрет на стегні, цьомчик на циці та змію на руці

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина має на своєму тілі понад 35 тату. І, звісно ж, багатьох підписників її Instagram цікавить історія появи кожного малюнку.

Любителька оголюватися на камеру нарешті знайшла час та написала пост про всі свої татухи.

Виявляється, своє перше тату Іра зробила достатньо рано – в 14 років.

"Мені цю ідею підкинула мама. Вона і відвела в тату салон. У моєї мами теж рукав і кілька в інших місцях, тому питання про те, як реагують мої батьки на тату – відпадає", - попередила Морозюк.

Свій портрет на стегні Іра ніяк не може доробити, бо не думала, що там буде так боляче бити тату

"Друга моя татуха була зроблена в Варшаві (я там здобувала другу вищу, якщо шо ) це метелик на литковому м'язі, робила мені її дівчинка (майстер тату), попередньо викуривши косяк. Метелик спочатку був мертвий, крила його були зшиті нитками, але потім, вже коли я жила в Донецьку, я його переробила) внесла фарб, і він у мене ожив", - розповіла Ірина.

"Третя тату - це браслетик на біцепсі з трояндочок. Пам'ятаю, довго чоловіка вмовляла. Потім я народила сина, і понеслась. Вирішила я робити рукав на лівій руці) І присвятити його саме Іллі. Там у мене малюк з крилами, годинники з часом, коли він народився, напис Ілюша, його око, квіти, які йому подобаються (куди ж без ніх) і багато іншого", - поділилася Морозюк.

Сину Іра присвятила цілий рукав

"Права рука більше присвячена мені. Змія - мій рік народження, очі левиці - мій гороскоп, листочок коноплі - цікава рослина, згодні? Ключик між циць - ключ від мого серця, нікому його не дістати. На стопі сердечко, з якого палає полум'я (моя стихія за датою народження). Захищає це серце щит, на якому латинська цифрах 5 (моє щасливе число! Я народилася 5 в 15 : 15)", - продовжила Іра.

Змія - рік народження Морозюк

"Ну і наостанок - поцілунок на циці моїй - спонтанне рішення в кабінеті тату-майстра. Це улюблене тату всіх, хто його бачить, всі роблять компліменти)) Аааа, бляха муха, забула розповісти про тату на стегні! Я себе настільки люблю, що вирішила набити свій портрет у вигляді дівчини-індіанки, бо сильно подобаються ці кола з пір'я", - розповіла Морозюк.

Коли саме Іра збільшила деякі частини тіла - залишається загадкою. Може, напише в наступному пості ;)

Нагадаємо, нещодавно Морозюк показувала свою колекцію у Мілані, і там хтось намагався наслати на неї яєчну порчу.

Фото з Instagram