"Я теж ніх*я собі відьма": Морозюк пригрозила тому, хто влаштував їй яєчну порчу
Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, виявляється, не лише дизайнерка і без п'яти хвилин письменниця, а й відьма.
На це зізнання білявку спровокувала таємна недоброзичливиця, яка ризикнула спробувати навести на неї порчу яєчною шкаралупою.
Про це Ірина розказала у своїх Insta-сторі.
Зі слів Морозюк, неприємний сюрприз у валізі зі взуттям вона виявила після поїздки до Мілана, де, між іншим, демонструвала свою колекцію.
"Якась тварюка підкинула мені ось таку х*рню", - повідомила Іра і суворо попередила того, хто це зробив.
"Знай: я теж ніх*я собі відьма. У тебе не вийде мене так просто прибрати. Тому подивися мені в очі та знай, що це до тебе повернеться навіть не в подвійному розмірі, я тобі це обіцяю", - запевнила вона.
Морозюк навіть поспівчувала "бідній дівчині, котра не на ту напала". Ірина натякнула, що в її родині й раніше були відьми.
Нагадаємо, подружніх зрад 30-річна Ірина не боїться, але не тому, що в разі потреби може зачаклувати суперницю.
Фото з Instagram Морозюк