"Я теж ніх*я собі відьма": Морозюк пригрозила тому, хто влаштував їй яєчну порчу

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, виявляється, не лише дизайнерка і без п'яти хвилин письменниця, а й відьма.

На це зізнання білявку спровокувала таємна недоброзичливиця, яка ризикнула спробувати навести на неї порчу яєчною шкаралупою.

Про це Ірина розказала у своїх Insta-сторі.

Морозюк оголосила себе відьмою

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Зі слів Морозюк, неприємний сюрприз у валізі зі взуттям вона виявила після поїздки до Мілана, де, між іншим, демонструвала свою колекцію.

"Якась тварюка підкинула мені ось таку х*рню", - повідомила Іра і суворо попередила того, хто це зробив.

"Знай: я теж ніх*я собі відьма. У тебе не вийде мене так просто прибрати. Тому подивися мені в очі та знай, що це до тебе повернеться навіть не в подвійному розмірі, я тобі це обіцяю", - запевнила вона.

Іринка хоче дещо передати тому чи тій, хто підкинув їй у валізу шкаралупу

Морозюк навіть поспівчувала "бідній дівчині, котра не на ту напала". Ірина натякнула, що в її родині й раніше були відьми.

Нагадаємо, подружніх зрад 30-річна Ірина не боїться, але не тому, що в разі потреби може зачаклувати суперницю.

Фото з Instagram Морозюк