Молода дружина Тищенка приміряла на себе "дорослий" чубчик

Дружина ресторатора і зе-депутата Миколи Тищенка Алла Барановська, як відомо, має власний салон краси і випробовує на собі різні новинки бьюті-галузі.

Днями довгокоса білявка здивувала своїх підписників зміною образу – показалася у мережі з рівною чолкою майже до очей.

Фолловери вже почали обурюватися, мовляв, чуб робить молоденьку Аллу дорослішою. Але виявилося, що він накладний, а не справжній.

У накладних віях та з накладним чубом Алла здається значно дорослішою

Такі ось нові тренди

Насправді Алла виглядає так

І майже завжди нафарбована

Нагадаємо, Барановська і Тищенко мають сина Давида, який народився у 2017-му році в Америці.

Фото з Instagram