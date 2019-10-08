Молода дружина Тищенка приміряла на себе "дорослий" чубчик
8 жовтня 2019, 13:50
Дружина ресторатора і зе-депутата Миколи Тищенка Алла Барановська, як відомо, має власний салон краси і випробовує на собі різні новинки бьюті-галузі.
Днями довгокоса білявка здивувала своїх підписників зміною образу – показалася у мережі з рівною чолкою майже до очей.
Фолловери вже почали обурюватися, мовляв, чуб робить молоденьку Аллу дорослішою. Але виявилося, що він накладний, а не справжній.
Нагадаємо, Барановська і Тищенко мають сина Давида, який народився у 2017-му році в Америці.
Фото з Instagram
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