У сітках та купальниках: як дівчата з "ВІА Гри" на заводі серед труб вигиналися

9 жовтня 2019, 13:51

"В темноте сама с собой танцую свою "ЛюбоЛь", - співає "ВІА Гра" у новому кліпі, який побачив світ 9-го жовтня.

Відео зняте у Москві на заводі, де дівчата у сексі-луках вигинаються серед труб і дротів.

Еріка, Уляна та Ольга, як завжди, дуже стараються. Завзято співають і танцюють, вдаючи із себе розкутих спокусниць.

Дивишся цей кліп і розумієш: роки ідуть, а "ВІА Гра" все та сама. Хоч якась стабільність у світі шоу-бізнесу.


 
Уляні Синецькій приписують роман зі співаком Alekseev, але поки офіційного підтвердження не було
 
Еріка Герцег - тепер найстарша учасниця "ВІА Гри", але оголюється вона частіше за своїх молоденьких колег
 
 
 
Ольга Меганська прийшла у тріо на місце Міші Романової
 

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Фото з Instagram


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