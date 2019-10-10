Костромічова топлес і в міні-шортиках закликала усіх мріяти

"Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти", - нагадала у своєму Instagram топ-модель і телеведуча Алла Костромічова.

Красуні виклала фото себе у джинсових коротесеньких шортах і з оголеним верхом та закликала всіх до мрій.

"Давайте об'єднаємося і відправимо наші побажання у Всесвіт! Пишіть в коментарях, що ви хочете, і я впевнена наша загальна сила допоможе цьому здійсниться", - зазначила Алла.

Шкідливо не мріяти - нагадала усім напівоголена Костромічова

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До речі, не так давно Алла пояснювала, що таке, на її думку, ідеальне тіло

А ще Костромічова поділилася власним лайфхаком. Модель тепер п'є воду илше з красивих келихів.

Нагадаємо, якось Костромічова казала, що ніколи в житті не сиділа на дієтах.