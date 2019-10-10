Костромічова топлес і в міні-шортиках закликала усіх мріяти
"Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти", - нагадала у своєму Instagram топ-модель і телеведуча Алла Костромічова.
Красуні виклала фото себе у джинсових коротесеньких шортах і з оголеним верхом та закликала всіх до мрій.
"Давайте об'єднаємося і відправимо наші побажання у Всесвіт! Пишіть в коментарях, що ви хочете, і я впевнена наша загальна сила допоможе цьому здійсниться", - зазначила Алла.
А ще Костромічова поділилася власним лайфхаком. Модель тепер п'є воду илше з красивих келихів.
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Тяжело сразу изменить что-то глобально, но можно меняться в мелочах, приобретая новые привычки. Теперь я пью воду только из красивых прозрачных стаканов или фужеров - никаких чайных кружек! С собой беру в бутылочке, чтобы покупать меньше пластика. Ощущение чистоты, оно появляется внутри и даже вода как-то вкуснее. Какие у вас новые привычки?
Нагадаємо, якось Костромічова казала, що ніколи в житті не сиділа на дієтах.