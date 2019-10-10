Скетч від рудих: принц Гаррі та Ед Ширан зняли миле ВІДЕО до Дня психічного здоров'я

Британський принц Гаррі та співак Ед Ширан об'єдналися з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я та записали кумедний ролик. Його мета - щоби люди, в яких є проблеми, не страждали на самоті і не боялися звертатися за допомогою.

Відео починається з того, що Ед на запрошення Гаррі приходить до нього додому.

Ед Ширан завітав до принца Гаррі

Одначе, як пише People, насправді це не Фрогмор-хаус, де мешкають принц, його дружина Меган і син Арчі.

Схоже, для зйомок ролика свою оселю люб'язно надала принцеса Євгенія. Це Айві-котедж, який знаходиться на території Кенсингтонського палацу. Онука королеви живе там зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком. Доказом цьому може бути їхнє весільне фото на стіні, яке потрапило у кадр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 14 Фев 2019 в 11:51 PST

Відкривши двері Ширану, принц зазначає, що "ніби у дзеркало дивиться".

Ед і Гаррі розігрують комедійну сцену: співак буцімто не розуміє, що принц запросив його поговорити не про психічні захворювання, а про дискримінацію рудих. Він навіть починає створювати на своєму ноуті презентацію з закликом "Руді, єднайтеся".

"Його королівська високість принц Гаррі та король рудизни Ед Ширан зібралися разом, щоби змінити ставлення до людей із волоссям кольору марокканського світанку...", - набирає Ширан.

Як відомо, Ед насправді приятелює з молодшими членами королівської родини. Принцеса Беатріс якось на вечірці взялася "посвячувати у лицарі" артиста і випадково поранила його мечем.

Фото з соцмереж, відео з YouTube