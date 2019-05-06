Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками. ОНОВЛЕНО

У королівській родині Великої Британії сталася щаслива подія, якої так довго чекали. В 34-річного принца Гаррі та 37-річної Меган Маркл народився син - восьмий правнук королеви Єлизавети.

Про це повідомляється у офіційному Instagram новоспечених батьків.

Принц Гаррі був присутній при народження сина. Нині всі троє перебувають удома, у Фрогмор-хаусі.

"Ми раді оголосити, що в Його королівської Високості герцога та герцогині Сассекських вранці 6-го травня народився первісток. Син Їхніх Високостей важить 7 фунтів 3 унції (3 кілограми 260 грамів)", - оголосили у дописі.

Також повідомляється, що з породіллею та немовлям усе добре. Гаррі та Меган дякують усім за підтримку і за те, що розділили їхню радість у цей особливий момент.

Принц Гаррі та Меган Маркл стали татом і мамою

Оголошення імені хлопчика та перші фото слід очікувати найближчими днями. Нагадаємо, букмекери ставлять на Артура.

Як відомо, Гаррі та Меган зіграли весілля у травні 2018-го року, а вже у жовтні палац оголосив, що пара чекає дитину.

Герцог та герцогиня Сассекські в травні святкуватимуть першу річницю свого весілля

Упродовж вагітності Меган дуже часто з'являлася на людях із чоловіком, мандрувала світом та практично не злазила з високих підборів. Усупереч побоюванням, що дитина народиться передчасно, герцогиня, навпаки, навіть переносила її десь на тиждень.

Статі малюка подружжя не хотіло взнавати до пологів, хоча принц сподівався на донечку.

Гаррі тепер татусик!

Як відомо, новонароджене малятко у черзі до престолу займе сьоме місце, але титулу не носитиме, якщо прабабуся Єлизавета не вирішить інакше.

Нагадаємо, подейкують, Її Величність "замовила" Маркл щонайменше трьох правнуків і наполягла, щоби жінка перед весіллям із Гаррі пройшла медобстеження та заморозила яйцеклітини.

Фото з Twitter та Instagram Кенсингтонського палацу