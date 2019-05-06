Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками. ОНОВЛЕНО

У королівській родині Великої Британії сталася щаслива подія, якої так довго чекали. О 5:26 у принца Гаррі та Меган Маркл народився син - восьмий правнук королеви Єлизавети.

Про це повідомляється у офіційному Instagram новоспечених батьків, а щасливий Гаррі вже встиг дати коротеньке інтерв'ю в новому статусі.

Принц був присутній при народження сина. Усі троє перебувають удома, у Фрогмор-хаусі.

"Ми раді оголосити, що в Його королівської Високості герцога та герцогині Сассекських вранці 6-го травня народився первісток. Син Їхніх Високостей важить 7 фунтів 3 унції (3 кілограми 260 грамів)", - оголосили у дописі.

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Також повідомляється, що з породіллею та немовлям усе добре. Гаррі та Меган дякують усім за підтримку і за те, що розділили їхню радість у цей особливий момент.

Принц Гаррі та Меган Маркл стали татом і мамою

Оголошення імені хлопчика та перші фото слід очікувати у середу, 8-го травня. Нагадаємо, букмекери ставлять на Артура.

"Це був найдивовижніший досвід, який я лише міг собі уявити... Як жінці вдається таке здійснити - це поза всіляким розумінням", - зізнався 34-річний Гаррі журналістам NBC News.

Принц додав, що вони з дружиною досі міркують над іменем для сина, і оскільки малюк трохи засидівся, це дало їм додатковий час.

WATCH: “It’s been the most amazing experience I can ever possibly imagine. How any woman does what they do is beyond comprehension," Prince Harry says after Duchess Meghan gives birth to baby boy. https://t.co/wUYkaigKYN pic.twitter.com/7YSJiQvwET — NBC News (@NBCNews) May 6, 2019

Як відомо, Гаррі та Меган зіграли весілля у травні 2018-го року, а вже у жовтні палац оголосив, що пара чекає дитину.

Герцог та герцогиня Сассекські в травні святкуватимуть першу річницю свого весілля

Упродовж вагітності Меган дуже часто з'являлася на людях із чоловіком, мандрувала світом та практично не злазила з високих підборів. Усупереч побоюванням, що дитина народиться передчасно, герцогиня, навпаки, навіть переносила її десь на тиждень.

Статі малюка подружжя не хотіло взнавати до пологів, хоча принц сподівався на донечку.

Гаррі тепер татусик!

Як відомо, новонароджене малятко у черзі до престолу займе сьоме місце, але титулу не носитиме, якщо прабабуся Єлизавета не вирішить інакше.

Нагадаємо, подейкують, Її Величність "замовила" Маркл щонайменше трьох правнуків і наполягла, щоби жінка перед весіллям із Гаррі пройшла медобстеження та заморозила яйцеклітини.

Фото з Twitter та Instagram Кенсингтонського палацу