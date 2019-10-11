Логунова у мережі мотивує жінок своїм тілом у спідньому. ФОТО

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова продовжує збирати послідовниць своєї теорії правильного харчування у мережі.

Жінок, які хочу схуднути, вона мотивує власним тілом у спідньому. За останній час Поліна виклала кілька таких фото.

"Я вилікую ваше тіло і вашу свідомість", - самовпевнено заявляє Логунова, яка, до речі, не має ані медичної освіти, ані освіти психолога.

Поліна запевняє, що знає, як схуднути і залишитися здоровою і неголодною

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До речі, програма Поліни зі схуднення має красномовну і просту назву "Бісить жир"

Нагадаємо, роль фітоняшки, яка повчає інших, що їсти і як займатися спортом, жінка Ступки взяла на себе у 2017-му після народження дочки.

Фото з Instagram