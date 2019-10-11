Логунова у мережі мотивує жінок своїм тілом у спідньому. ФОТО
П'ятниця, 11 жовтня 2019, 10:38
Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова продовжує збирати послідовниць своєї теорії правильного харчування у мережі.
Жінок, які хочу схуднути, вона мотивує власним тілом у спідньому. За останній час Поліна виклала кілька таких фото.
"Я вилікую ваше тіло і вашу свідомість", - самовпевнено заявляє Логунова, яка, до речі, не має ані медичної освіти, ані освіти психолога.
Нагадаємо, роль фітоняшки, яка повчає інших, що їсти і як займатися спортом, жінка Ступки взяла на себе у 2017-му після народження дочки.
Фото з Instagram
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