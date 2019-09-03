Логунова розкрила, скільки кіло набрала за рік. ФОТО

Телеведуча Поліна Логунова чесно розповіла, скільки кілограмів вона набрала за рік. Зміни своєї фігури вона продемонструвала в Instagram.

"Різниця в один рік. Ліворуч 52 кілограми, праворуч 55. Що скажете?", - пококетувала дружина Дмитра Ступки з підписниками та отримала купу компліментів.

Здається, ми знаємо, де у Поліни розмістилися ті плюс три кіло...

Нагадаємо, колись Логунова важила 70.

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Як відомо, Поліна тепер сама вчить жінок худнути, а ще дає поради на кшталт, як поводитися на корпоративах і не ревнувати своїх чоловіків.

Фото з Instagram Логунової