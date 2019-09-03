Логунова розкрила, скільки кіло набрала за рік. ФОТО
3 вересня 2019, 17:39
Телеведуча Поліна Логунова чесно розповіла, скільки кілограмів вона набрала за рік. Зміни своєї фігури вона продемонструвала в Instagram.
"Різниця в один рік. Ліворуч 52 кілограми, праворуч 55. Що скажете?", - пококетувала дружина Дмитра Ступки з підписниками та отримала купу компліментів.
Нагадаємо, колись Логунова важила 70.
Як відомо, Поліна тепер сама вчить жінок худнути, а ще дає поради на кшталт, як поводитися на корпоративах і не ревнувати своїх чоловіків.
Фото з Instagram Логунової
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