Доньки Камалії стали моделями та потрапили на обкладинку глянцю з мамою і татом
Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:07
Двійнята Камалії і Захура Арабелла з Мірабеллою пройшли подіумом у якості моделей в рамках Junior Fashion Week.
Дівчата у білих та чорно-білих вбраннях дефілювали досить впевнено, як видно на відео в Instagram.
"Знайомтеся з урожаєм майбутніх моделей на показі колекції дитячого одягу Roukoss", - написала Камалія.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Крім того,Арабелла та Мірабелла з мамою Камалією і татом Захуром прикрасили обкладинку Viva!.
Нагадаємо, нещодавно Камалія дуже відверто розповіла, як змогла завагітніти.
Приєднуйтесь до дискусії