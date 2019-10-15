Доньки Камалії стали моделями та потрапили на обкладинку глянцю з мамою і татом

Двійнята Камалії і Захура Арабелла з Мірабеллою пройшли подіумом у якості моделей в рамках Junior Fashion Week.

Дівчата у білих та чорно-білих вбраннях дефілювали досить впевнено, як видно на відео в Instagram.

"Знайомтеся з урожаєм майбутніх моделей на показі колекції дитячого одягу Roukoss", - написала Камалія.

Камалія похвалилася своїми маленькими моделями

Дівчата тримаються, ніби досвідчені манекенниці :)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mirabella - Catwalk. Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) 13 Окт 2019 в 12:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Arabella - Catwalk. Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) 13 Окт 2019 в 12:48 PDT

Крім того,Арабелла та Мірабелла з мамою Камалією і татом Захуром прикрасили обкладинку Viva!.

Камалія і Захур знову продемонстрували своє розкішне життя, яке колись вразило навіть британців

Нагадаємо, нещодавно Камалія дуже відверто розповіла, як змогла завагітніти.