Камалія розказала, як її запліднювали 4-ма ембріонами

Співачка Камалія – одна з тих зірок, які не соромляться докладно розповідати про штучне запліднення та всі процедури, до яких вони вдавалися заради материнства.

В інтерв’ю "Мати і дитина" артистка ще раз згадала, як її запліднювали, та розповіла про те, як коні допомагають їй відновлюватися.

"Коли жінка дуже хоче стати мамою, вона використовує для цього усі способи і можливості, які пропонує сучасна медицина. Особисто мені на шляху до омріяного материнства довелося пройти усе, що тільки можна було пройти: і кілька зривів вагітності, і операцію з видалення ендометрію, і довготривалий прийом гормональних препаратів", - згадує Камалія.

"Врешті-решт, коли я дійшла до критичної відмітки для першої вагітності - віку, і лікар запропонував мені альтернативу у вигляді ЕКЗ, я погодилася не роздумуючи. Це рішення далося мені досить легко. Після усіх випробувань, які проходить жінка, штучне запліднення сприймається вже не як додаткова проблема, а як полегшення і реальний шанс на материнство", - поділилася зірка.

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Камалія зізналася, що її запліднювали чотирма ембріонами.

"У мене навіть запитували: "А що, як усі чотири приживуться?!". На що я відповідала: "Нехай будуть усі чотири, головне – що вони будуть!", - зазначила вона.

А коли Камалія дізналася про вагітність, вони з чоловіком навіть боялися радіти і одне одного вітати, щоб не наврочити.

Захур із Камалією могли стати батьками одразу чотирьох діток, і були до цього готові

Тепер, коли дівчата Арабелла з Мірабеллою вже школярки, співачці доводиться нелегко. Однак вона все встигає і обов’язково проводить час із дітьми.

"Я запускаю певні сімейні процеси, складаю графіки зайнятості членів сім’ї та контролюю, аби все це якісно працювало. Після того як процеси налагоджені, моя фізична присутність у них вже не є обов’язковою. Я живу у досить жорсткому таймінгу та намагаюся складати його таким чином, аби закінчити власні справи до повернення доньок з занять додому. Усі вечори, зазвичай, ми проводимо у сімейному колі", - зауважила Камалія.

Також мадам Захур розповіла, як відновлює власні сили.

"Два будні дні на тиждень я присвячую робочим моментам – репетиціям з музикантами та різного роду зустрічам. В інші будні я їжджу на конюшню і проводжу час зі своїми улюбленцями. Такі візити дають мені можливість відновитися, як фізично. Відновлення відбувається завдяки тактильному контакту з кіньми, тренуванням та просто перебуванню у стайні. Помітила наступну тенденцію: як тільки заходжу до стайні, усі думки розвіюються, і я нібито знаходжуся у іншому вимірі", - зізналася Камалія.

Арабелла з Мірабеллю, до речі, теж займаються кінним спортом.

"Я приділяю велику увагу розвитку доньок від самого раннього їдитинства. Дуже хочу максимально розкрити потенціал дітей та розгледіти закладені природою задатки і таланти. Дівчата займаються музикою, творчістю, кінним спортом та гімнастикою. Сьогодні вони вже їздять на дитячі спортивні змагання, вміють плавати кількома стилями та пірнати, грати на скрипці та фортепіано, захоплюються бальними танцями", - похвалилася щаслива матуся.

Батьки всебічно розвивають своїх дівчаток, але без фанатизму

Нагадаємо, коли Камалія у далекому 2013-му показала вагітний живіт, усі були дуже здивовані, і навіть припускали, що це фейк.

Фото з Instagram