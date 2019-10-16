Нікітюк порожевіла і розказала про стосунки з "перлиною України"

Телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала зізнанням про своє особисте життя. Вона натякнула, що має стосунки, але не уточнила з ким саме.

А ще Леся трохи поекспериментувала з кольором волосся.

"Я зараз в активному пошуку, але скажімо так – у цікавих стосунках", - заявила Нікітюк у програмі "Світське життя".

Нікітюк долучилася до тренду на рожеве волосся

На уточнююче запитання Осадчої, чи не є її обранець французом, Леся відповіла:

"Ні! Перлина України!".

Леся нещодавно була у Парижі, але "цікаві стосунки" закрутила в Україні

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Леся згадала, як її цькували у школі через довгі ноги.

Фото з Instagram