Нікітюк порожевіла і розказала про стосунки з "перлиною України"
16 жовтня 2019, 14:35
Телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала зізнанням про своє особисте життя. Вона натякнула, що має стосунки, але не уточнила з ким саме.
А ще Леся трохи поекспериментувала з кольором волосся.
"Я зараз в активному пошуку, але скажімо так – у цікавих стосунках", - заявила Нікітюк у програмі "Світське життя".
На уточнююче запитання Осадчої, чи не є її обранець французом, Леся відповіла:
"Ні! Перлина України!".
Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Леся згадала, як її цькували у школі через довгі ноги.
Фото з Instagram
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