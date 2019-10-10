Нікітюк згадала, як її цькували через довгі ноги, та як підносила чай Каменських

Важко повірити, що телеведуча Леся Нікітюк знає на собі, що таке булінг. Як виявилося, у школі її цькували через задовгі ноги.

А ще колись вона працювала адміністратором на "Голосі країни" та готувала чай Насті Каменських.

Про все це Леся розказала у програмі "Українські сенсації".

"Булінг – це дуже шикарна штука, яка дуже виховує. Я майже кожен рік хотіла піти зі школи. Я завжди відгрібала по повній, тому що я виділялася вже у школі своїм зростом", - зізналася Нікітюк.

Це тепер її довгі ноги - предмет гордості, а у школі за них Лесю цькували однолітки

"Але для дітей булінг - це страшна річ. Батькам у цей момент потрібно дуже підтримувати дітей та максимально дарувати їм свою любов", - вважає Леся.

Леся радить батькам максимально дарувати свою любов своїм дітям, якщо вони стали жертвами булінгу

А ще телезірка згадала, як переїхала до Києва та багато працювала. Зокрема, адміністратором у павільйоні на перших сезонах "Голосу країни".

"Я носила чай Насті Каменських. Я як зараз пам'ятаю, підходжу, кажу: "Настю, чай, каву?". Вона каже: "Ой, мась, зроби мені чай". Я приношу їй чай: "Мась, ти що, без молока принесла мені чай?" – згадала Леся.

Колись Нікітюк робила чай Каменських, а тепер у неї всього лише на 1 мільйон менше підписників в Instagram, ніж у Насті

Нікітюк тоді працювала з 10 години ранку до і до ночі. А повертатися додому уночі було небезпечно.

"У Києві є такий райончик – ДВРЗ. Там у гуртожитку від заводу "Арсенал" я орендувала свою першу кімнату. Місцевість дуже небезпечна, багато малозабезпечених людей, які зловживали алкоголем. Коли мені доводилося повертатись о вночі після зйомок, і я давала хлопцям по 5-10 гривень. Щоб мене не чіпали і нормально до мене ставилися", - поділилася лайфхаком ведуча.

Фото з Instagram