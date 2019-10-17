Футбол і кохання: півзахисник збірної Зінченко романтично освідчився на "Олімпійському"

17 жовтня 2019, 09:54

22-річний півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко покликав заміж свою подружку – 23-річну журналістку телеканалу про футбол Владу Седан (Щеглову).

Це сталося 16-го жовтня на НСК "Олімпійському". Сашко, як і годиться, став на коліно та подарував коханій обручку і кілька величезних букетів червоних і білих троянд.

"Найголовніше "ТАК" у моєму житті", - написав Зінченко в Instagram.

 
Судячи з кольору коробочки, каблучка може бути від Tiffani

 
Фото з Роналду Влада зробила напередодні, коли Україна обіграла збірну Португалії

Влада Щеглова стала відомою після "Євро"-2016. Тоді її назвали найкрасивішою вболівальницею.

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💛💙#твоязбірна

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan) 16 Июн 2016 в 7:33 PDT

Також дівчина має титул "Міс Вінниця"-2013.

 
Влада ще й модель
 
А футболісти, як відомо, дуже люблять дівчат з модельною зовнішністю
 
Зінченко і Седан - класична пара футболіста з моделлю
 
 
Влада має великий потенціал
 
Залишилося стати ще й дизайнеркою

Фото з Instagram


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