Футбол і кохання: півзахисник збірної Зінченко романтично освідчився на "Олімпійському"
Четвер, 17 жовтня 2019, 09:54
22-річний півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко покликав заміж свою подружку – 23-річну журналістку телеканалу про футбол Владу Седан (Щеглову).
Це сталося 16-го жовтня на НСК "Олімпійському". Сашко, як і годиться, став на коліно та подарував коханій обручку і кілька величезних букетів червоних і білих троянд.
"Найголовніше "ТАК" у моєму житті", - написав Зінченко в Instagram.
Влада Щеглова стала відомою після "Євро"-2016. Тоді її назвали найкрасивішою вболівальницею.
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Також дівчина має титул "Міс Вінниця"-2013.
Фото з Instagram
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