Футбол і кохання: півзахисник збірної Зінченко романтично освідчився на "Олімпійському"

22-річний півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко покликав заміж свою подружку – 23-річну журналістку телеканалу про футбол Владу Седан (Щеглову).

Це сталося 16-го жовтня на НСК "Олімпійському". Сашко, як і годиться, став на коліно та подарував коханій обручку і кілька величезних букетів червоних і білих троянд.

"Найголовніше "ТАК" у моєму житті", - написав Зінченко в Instagram.

Судячи з кольору коробочки, каблучка може бути від Tiffani

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Влада Щеглова стала відомою після "Євро"-2016. Тоді її назвали найкрасивішою вболівальницею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💛💙#твоязбірна Публикация от Vlada (@v.lada_sedan) 16 Июн 2016 в 7:33 PDT

Також дівчина має титул "Міс Вінниця"-2013.

Влада ще й модель

А футболісти, як відомо, дуже люблять дівчат з модельною зовнішністю

Зінченко і Седан - класична пара футболіста з моделлю

Влада має великий потенціал

Залишилося стати ще й дизайнеркою

Фото з Instagram