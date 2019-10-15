Тищенко, Холодницький та Богдан із подружкою повболівали з Україну у грі з Португалією
15 жовтня 2019, 11:55
14-го жовтня у День захисника вітчизни та свято Покрови українська збірна виграла матч у збірної Португалії з рахунком 2:1.
Таким чином Україна на чолі з тренером Андрієм Шевченком вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.
У VIP-ложах "Олімпійського" за грою стежили зе-депутати Микола Тищенко, Жан Беленюк, міністр Михайло Федоров з дружиною, президенти Леонід Кучма і Леонід Кравчук та навіть режисер і звільнений політв'язень Олег Сенцов.
Антикорупційний прокурор Назар Холодницький був зі своєю подругою Юлею. Але найяскравішою на трибунах була дама серця Андрія Богдана - Анастасія Слічна у рожевому костюмі.
Фото Дмитра Ларіна
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