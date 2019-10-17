Байрак про свої губи: Я ними чудово цілуюся, запитайте в найкращих чоловіків СНД

55-річна режисерка Оксана Байрак вирішила покласти край численним коментарям і запитанням про її виразні губи.

У своєму Instagram Байрак виклала відео, в якому заявила, що своїми губами вона прекрасно цілується, і це можуть підтвердити "найкращі чоловіки СНД".

"Ну що ви причепилися до моїх губ? Які вони жахливі, великі, ніби мають лопнути. Як я ними розмовляю? Прекрасно! А ще я ними прекрасно цілуюся, запитайте в найкращих чоловіків СНД. Щоправда, я всіх їх кидала, але вони пам’ятають смак моїх поцілунків", - заявила Байрак.

Цікаво, хто з чоловіків може підтвердити слова Оксани

Нагадаємо, нещодавно Байрак заінтригувала мережу світлиною маленької дівчинки, яку всі сприйняли за її доньку.

Відео і фото з Instagram