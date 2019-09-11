Таки народила? Байрак у мережі заінтригувала ФОТО немовляти
11 вересня 2019, 10:57
Схоже, режисерка Оксана Байрак, яка в лютому оголосила, що в цьому році збирається вперше стати мамою, таки втілила свій план. 55-річну кіномисткиню в мережі вітають із народженням доньки.
Фото немовлятка з інтригуючим підписом Оксана днями запостила в Instagram.
Але на запитання підписників, чи це її дитина, режисерка не відповіла.
Нагадаємо, Байрак раніше говорила, що ім'я для доньки - Ліза - вона обрала, ще коли сама була малою. Оксана була впевнена, що народиться в неї саме дівчинка.
Фото з Instagram Байрак
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